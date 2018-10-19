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Названы самые популярные курорты России
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Самые популярные курорты России находятся в Краснодарском крае 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самые популярные курорты России в 2018 году выявил Tvil.ru. Российский сервис бронирования жилья проанализировал брони туристов на срок от пяти ночей.
В первую пятерку самых популярных у туристов регионов России входят Краснодарский край, Республика Крым, Ставропольский край, Калининградская область и Оренбургская область.
В Краснодарском крае туристы бронировали проживание в среднем на 9,5 ночей и тратили на аренду жилья в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки, в Крыму — на 10 ночей (2,3 тысячи рублей), в Ставрополье — на 8 ночей (1,7 тысяча рублей), в Калининградской области — на 6 ночей (2,5 тысячи рублей) и в Оренбургской области — на 5 ночей (1,8 тысяч рублей).
В ближнем зарубежье наибольшей популярностью для отдыха пользовались курорты Абхазии — Гагра и Сухум, где бронировали отдых в среднем на 9 ночей.
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