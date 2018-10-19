Названы самые популярные курорты России

Самые популярные курорты России находятся в Краснодарском крае

Самые популярные курорты России в 2018 году выявил Tvil.ru. Российский сервис бронирования жилья проанализировал брони туристов на срок от пяти ночей.

В Краснодарском крае туристы бронировали проживание в среднем на 9,5 ночей и тратили на аренду жилья в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки, в Крыму — на 10 ночей (2,3 тысячи рублей), в Ставрополье — на 8 ночей (1,7 тысяча рублей), в Калининградской области — на 6 ночей (2,5 тысячи рублей) и в Оренбургской области — на 5 ночей (1,8 тысяч рублей).

В ближнем зарубежье наибольшей популярностью для отдыха пользовались курорты Абхазии — Гагра и Сухум, где бронировали отдых в среднем на 9 ночей.