Возвращение Хургады: о чем договорились Путин и ас-Сиси

Путин обсудил с главой Египта полное восстановление авиасообщения

Чартерные рейсы на популярные у россиян курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха могут возобновиться в ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в полном объеме восстановить регулярное авиасообщение между Россией и Египтом.

«Рассмотрели и вопрос о полноформатном восстановлении туристических обменов и полного авиасообщения. В апреле возобновлены прямые регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир», — сказал Путин по итогам переговоров, добавив, что в первую очередь, речь шла о рейсах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

«Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам», — пообещал президент, отметив также усилия, которые прилагает Каир для повышения уровня безопасности аэропортов.

В ходе встречи в Сочи Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, новую промышленно-логистическую зону в районе Суэцкого канала, которая будет создана в Египте с участием РФ. Путин уточнил, что в нее будет привлечено порядка $7 млрд инвестиций и создано свыше 35 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, российский лидер заявил о поддержке Москвой идеи создать зону свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом . «Россия является крупным поставщиком зерна на египетский рынок», а «в 2017 году объем российско-египетской торговли увеличился на 62%, составил $6,7 млрд, в январе-августе вырос еще на 28%», добавил Путин.

Президенты также подписали договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, в котором, по словам Путина, «поставлены серьезные и ответственные задачи по дальнейшему углублению российско-египетских связей по самым разным направлениям».

Еще несколько лет назад Россия занимала первое место по числу туристов, приезжающих в Египет. У наших соотечественников курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха были одним из самых популярных направлений, наряду с Турцией.

По словам Дмитрия Горина, советника руководителя Ростуризма , до кризиса в отношениях между государствами Египет посещали порядка 2-2,5 млн россиян в год.

Авиасообщение между странами было приостановлено после крушения в результате теракта в 2015 году самолета авиакомпании «Когалымавиа» , летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Находившиеся на борту 217 российских туристов и семь членов экипажа погибли. Позже Россия потребовала от Египта усилить меры авиационной безопасности. Самолеты из РФ перестали летать в Египет, Россия также перестала принимать самолеты EgyptAir.

Переговоры о возобновлении воздушного сообщения между странами велись несколько лет. В конце прошлого года было достигнуто соглашение о возобновлении регулярных рейсов между Каиром и Москвой, вопрос с полетами на курорты все еще остается открытым.

Накануне встречи двух лидеров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что планируется вновь отправить российских экспертов для проверки систем безопасности воздушных узлов египетских курортов.

«С коллегами договорились, что мы сможем направить группу для проверки условий безопасности, соблюдения требований безопасности наших граждан, которые могли бы воспользоваться этими рейсами», — сказал Дитрих. Но когда именно такая группа сможет отправиться в Египет, он не уточнил.

В пресс-службе Минтранса также пока воздерживаются от комментариев о сроках возвращения полетов из РФ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Тем временем даже в отсутствии прямых чартеров спрос на Египет у россиян растет. По данным Aviasales, пик спроса в этом году пришелся на сентябрь, который показал прирост 43% бронирований относительно апреля.

Как отмечают эксперты сервиса, доля бронирований авиабилетов в Каир составляет всего 30%. Все остальное — это пляжные направления Хургада и Шарм-эль-Шейх, куда россияне летают с пересадками в Стамбуле, Брюсселе и Париже. Так, если билеты на прямые рейсы из Москвы в Каир стоят от 24 тысяч рублей, то билеты с пересадками в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — от 20 тысяч рублей.

Туристический поток из России в Египет будет неизбежно восстановлен в полном объеме, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов . Египет — «оптимальная страна» для российских отдыхающих с точки зрения географии, приводит его слова ТАСС

Для российских туристов Египет — один из немногих вариантов бюджетно отдохнуть на море в холодное время, отмечает директор по развитию сервиса путешествий OneTwoTrip Аркадий Гинес . По данным недавнего опроса, проводимого сервисом, 74% клиентов хотели бы поехать в Египет этой осенью или зимой, если откроется чартерное авиасообщение и начнется продажа туров.

Но 64% респондентов готовы потратить на поездку не больше 40 тысяч рублей на человека, отмечает он.

Раньше египетские курорты предлагали самый бюджетный пляжный отдых в сравнении с конкурентными направлениями. После запуска чартерного авиасообщения Египет будет постепенно восстанавливать свои позиции на российском рынке и стремиться стать направлением №1 в зимний сезон, уверен эксперт.