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Умер турецкий фотожурналист Ара Гюлер
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Умер легендарный турецкий фотожурналист Ара Гюлер 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Легендарный турецкий фотожурналист армянского происхождения Ара Гюлер, известный также как "Глаз Стамбула", скончался в среду в возрасте 90 лет, сообщает издание Daily Sabah.
По данным издания, у Гюлера случился сердечный приступ, и его доставили в реанимацию, где он скончался.
Фотожурналист страдал от почечной недостаточности и должен был появляться в больнице три раза в неделю. Как отмечал он сам в 2015 году, "я не могу ничего делать три дня в неделю, это занимает четыре часа каждый раз и это невыносимо".
Газета отмечает, что Гюлер был самым известным турецким фотографом и первым турком, который стал членом Американского общества медиа-фотографов.
Карьера Гюлера началась в 1950 году, за свою жизнь ему удалось поработать в нескольких турецких и знаменитых зарубежных изданиях. Его называют "Глаз Стамбула", "потому что ему удавалось уловить повседневную жизнь в единственном городе, расположившемся на двух континентах", пишет газета. Отмечается, что он стал знаменит благодаря своим черно-белым портретам города.
"Важность журналистской работы армянско-турецкого фотографа заключается в его способности превращать обыденную атмосферу и обыкновенные предметы в необычные моменты и героев", — отмечает издание.
Как заявлял сам фотограф, фотография не обязательно должна быть искусством, но она должна сообщать исторический факт.
"С помощью фотографий вы улавливаете историю, вы останавливаете ее с помощью машины", — приводит газета слова Гюлера.
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