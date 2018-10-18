Умер турецкий фотожурналист Ара Гюлер

Умер легендарный турецкий фотожурналист Ара Гюлер

Легендарный турецкий фотожурналист армянского происхождения Ара Гюлер, известный также как "Глаз Стамбула", скончался в среду в возрасте 90 лет, сообщает издание Daily Sabah.

По данным издания, у Гюлера случился сердечный приступ, и его доставили в реанимацию, где он скончался.

Фотожурналист страдал от почечной недостаточности и должен был появляться в больнице три раза в неделю. Как отмечал он сам в 2015 году, "я не могу ничего делать три дня в неделю, это занимает четыре часа каждый раз и это невыносимо".

Газета отмечает, что Гюлер был самым известным турецким фотографом и первым турком, который стал членом Американского общества медиа-фотографов.

Карьера Гюлера началась в 1950 году, за свою жизнь ему удалось поработать в нескольких турецких и знаменитых зарубежных изданиях. Его называют "Глаз Стамбула", "потому что ему удавалось уловить повседневную жизнь в единственном городе, расположившемся на двух континентах", пишет газета. Отмечается, что он стал знаменит благодаря своим черно-белым портретам города.

"Важность журналистской работы армянско-турецкого фотографа заключается в его способности превращать обыденную атмосферу и обыкновенные предметы в необычные моменты и героев", — отмечает издание.

Как заявлял сам фотограф, фотография не обязательно должна быть искусством, но она должна сообщать исторический факт.