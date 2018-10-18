Депутат предложил передать охрану школ Росгвардии

В Госдуме предлагают разрешить охранять школы только Росгвардии

По его словам, корректировка федерального законодательства в этой сфере необходима, потому что на сегодняшний день сторожи и частные охранные предприятия (ЧОП), которые часто отвечают за безопасность в школах и техникумах, не могут оказать сопротивление даже вооружённым лицам, а также вовремя определить злоумышленников и обезвредить их.

«Необходимо, чтобы охраной в учебных заведениях занимались не ЧОПы, бабушки-вахтёры, а именно государственные бойцы Росгвардии, которые вооружены лицензированным оружием и могут правильно себя повести. Росгвардия должна охранять не только высокопоставленных чиновников, таких, как губернаторы, но и наших детей. Подготовленный охранник по лицу, поведению увидит, что человек неадекватен. Бабушка-вахтер в керченской школе пыталась остановить убийцу, но не смогла. Охранник же должен быть подготовлен и вооружен, чтобы обезвредить злоумышленника», — говорит депутат.