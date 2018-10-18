Ещё
Депутат предложил передать охрану школ Росгвардии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предлагают разрешить охранять школы только Росгвардии 

RT на русском + ещё 18 18 октября 2018
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал RT, что в связи с трагедией в Керчи собирается разработать законопроект, согласно которому охраной учебных заведений в России сможет заниматься только Росгвардия.
По его словам, корректировка федерального законодательства в этой сфере необходима, потому что на сегодняшний день сторожи и частные охранные предприятия (ЧОП), которые часто отвечают за безопасность в школах и техникумах, не могут оказать сопротивление даже вооружённым лицам, а также вовремя определить злоумышленников и обезвредить их.
«Необходимо, чтобы охраной в учебных заведениях занимались не ЧОПы, бабушки-вахтёры, а именно государственные бойцы Росгвардии, которые вооружены лицензированным оружием и могут правильно себя повести. Росгвардия должна охранять не только высокопоставленных чиновников, таких, как губернаторы, но и наших детей. Подготовленный охранник по лицу, поведению увидит, что человек неадекватен. Бабушка-вахтер в керченской школе пыталась остановить убийцу, но не смогла. Охранник же должен быть подготовлен и вооружен, чтобы обезвредить злоумышленника», — говорит депутат.
В настоящее время учебные заведения на платной договорной основе охраняют сторожи, ЧОП, а также сотрудники вневедомственной охраны при ОВД.
RT на русском: последние новости
Русская зарубежная церковь прекратила общение с Константинополем Золотов ответил на предложение Навального провести теледебаты Вертолёты и два судна участвуют в поисках лётчиков после крушения Л-39
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский школьник зарезал и расчленил сверстницу238
РПЦЗ последовала за РПЦ210
Тест: Помните правила математики?16
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии48
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил274
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
02:00
Как «сдохнут» агрессоры при ядерном ударе по РФ
Армия Оружие
00:23
Стали известны подробности крушения в Азовском море
Происшествия
04:02
СК опубликовал видео с места трагедии в Керчи
Происшествия Криминал
01:04
Золотов ответил Навальному на предложение о дебатах
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение