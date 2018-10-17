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Обвинённая в экстремизме россиянка сбежала на Украину
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Обвинённая в экстремизме россиянка уехала на Украину 

Рамблер + ещё 7 59 минут назад
Жительница Барнаула Мария Мотузная (Фролова), которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за сохраненных мемов в соцсети «ВКонтакте», покинула Россию.
Об этом сообщила в соцсетях сама Мария.
Она опубликовала фото наклейки с изображением Иисуса Христа, сделанное в Киеве, и написала:
«Всем спасибо, Россия, прощай». В комментариях она пояснила, что в Барнаул «вряд ли вернется», и уточнила, что Украина — «это начало пути», потому что из Киева «безопасно можно хоть куда».
Она пообещала ответить на все вопросы журналистов в четверг, 18 октября.
Марию Мотузную судили за экстремизм и оскорбление чувств верующих из-за сохраненных во «ВКонтакте» мемов про религию с изображением Иисуса Христа и священнослужителей, а также фотографии, уничижающие представителей негроидной расы. 9 сентября барнаульский суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной для уточнения обстоятельств. Защита Мотузной надеется, что дело об экстремизме будет закрыто после изучения «новых обстоятельств». Срок давности по обвинению в оскорблении чувств верующих истек 15 октября.
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