Обвинённая в экстремизме россиянка сбежала на Украину

Обвинённая в экстремизме россиянка уехала на Украину

Об этом сообщила в соцсетях сама Мария.

Она опубликовала фото наклейки с изображением Иисуса Христа , сделанное в Киеве, и написала:

«Всем спасибо, Россия, прощай». В комментариях она пояснила, что в Барнаул «вряд ли вернется», и уточнила, что Украина — «это начало пути», потому что из Киева «безопасно можно хоть куда».

Она пообещала ответить на все вопросы журналистов в четверг, 18 октября.