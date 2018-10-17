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Выбрана лучшая одежда для перелета
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Выбрана лучшая одежда для перелета 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
Эксперты выбрали самую удобную одежду для путешествий на самолете. Об этом сообщает Buzzfeed.
В первую очередь они порекомендовали надеть худи и мягкие спортивные штаны. Эта «домашняя» одежда не доставляет дискомфорта в сидячем положении. Перелет облегчит и бесшовное нижнее белье, которое практически не ощущается на коже.
Также следует выбрать обувь без шнурков: ее можно будет снимать и надевать, не нагибаясь под спинку впереди стоящего кресла.
Еще одна полезная на борту вещь — шерстяные носки на случай низких температур, а также компрессионные носки, способствующие снижению давления крови на вены.
Личные вещи лучше положить в рюкзак среднего размера. Он должен быть вместительный, но в то же время компактный.
Коме того, эксперты порекомендовали взять с собой теплый шарф-одеяло. Он станет не только полезным, но и стильным аксессуаром.
В сентябре модный редактор Динах Ван Туллекен назвал 10 ключевых вещей, которые никогда не выйдут из моды. В первую очередь эксперт порекомендовал найти идеальные джинсы. Лучше выбирать качественные дорогие брюки классического синего цвета и прямого кроя.
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