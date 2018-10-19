РПЦЗ последовала за РПЦ

РПЦЗ прекратила евхаристическое общение с Константинополем

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине , призвал его к покаянию, а также к созыву предстоятелей всей поместных церквей для обсуждения канонического решения создавшейся ситуации. Заявление синода опубликовано в пятницу на сайте РПЦЗ.

"В ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного синода Московского патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти — ей, будто бы, принадлежащих, — не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", — говорится в заявлении.

Таким образом, подчеркивается в нем, духовенство и верующие РПЦЗ извещаются о том, что евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно — как для архиереев и духовенства, так и для мирян.

"Пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство нашей Церкви не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах. Также мирянам не дозволяется причащаться святых Христовых Таин в храмах Константинопольского патриархата", — говорится в документе.

Также Русская зарубежная церковь не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах, включая региональные Ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской церкви.

"Мы просим предстоятелей поместных православных церквей задуматься о нынешних обстоятельствах и во благовремении собраться вместе, чтобы достичь подлинного, канонического решения назревших вопросов", — призвали архиереи Русской зарубежной церкви.

РПЦЗ является самоуправляемой частью Русской православной церкви.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.