Продолжительность жизни может резко упасть к 2040 году, заявляют ученые

Эпидемии ВИЧ, диабета, ожирения и загрязнение воздуха могут значительно понизить среднюю продолжительность жизни в мире к середине столетия. К такому выводу пришли эксперты ООН , опубликовавшие статью в журнале Lancet.

"Не стоит думать, что это обязательно произойдет — существует множество траекторий развития систем здравоохранения мира, каждая из которых имеет достаточно широкий разброс. Наша судьба, иными словами, зависит от того, как хорошо мы решим текущие ключевые проблемы, сильнее всего влияющие на здоровье людей сегодня и в будущем", — заявил Кайл Форман (Kyle Foreman) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

Новые лидеры

Типичная продолжительность человеческой жизни не является неким постоянным значением — до рождения цивилизации она составляла от 20 до 30 лет и затем неуклонно росла по мере развития науки и медицины. Сегодня люди живут больше 60 лет в большинстве стран мира, и свыше 80 лет — в Японии и в других развитых государствах с высоким качеством жизни и первоклассной медициной.

В последние годы, в связи с появлением "супермикробов" и распространением диабета, ожирения и других болезней, связанных с нарушениями в обмене веществ. Ученые начали задумываться о том, как все эти проблемы, чья интенсивность начнет нарастать в будущем, будут влиять на продолжительность жизни людей в последующие десятилетия и столетия.

Форман и его коллеги, в том числе ведущие эксперты ООН и ВОЗ , всесторонне изучили "болезни будущего" и попытались понять, как они повлияют на типичные сроки жизни человека в двух сотнях стран в 2040 году.

Эти расчеты указали на огромный разброс в вероятных сценариях развития события. Средняя продолжительность жизни может как вырасти на 4-5 лет за это время в среднем по Земле, так и упасть на примерно то же значение. Еще сильнее различались максимальные и минимальные показатели для отдельных стран мира, однако общие тренды ученым все же удалось "выловить".

К примеру, наибольший прогресс будет достигнут в Китае, где люди начнут жить примерно на 5,6 лет дольше, чем сегодня, что поднимет КНР на 39 строчку в рейтинге стран-долгожителей. Аналогичные успехи будут достигнуты в Сирии — она поднимется с 137 на 80 строчку в том случае, если текущий конфликт в арабской республике будет мирно разрешен.

Конец американского века

Хуже всего ситуация станет еще в одной ближневосточной стране, Палестинской автономии. Она опустится с 114 на 152 место в рейтинге долгожительства. Крайне неожиданным образом, почти столь же сильно ухудшится положение Соединенных Штатов. Америка официально "вылетит" из блока развитых стран и опустится с 44 на 64 строчку, а ее граждане начнут жить на два года меньше.

Положение других стран-долгожителей сильно не изменится. Япония уступит первое место Испании, а в десятку ворвется Португалия, занимающая сейчас 23 строчку в этом рейтинге. При "плохом" сценарии развития событий, продолжительность жизни во всех странах из топ-10, кроме Японии и Испании, снизится примерно на год.

Россия в этом рейтинге, как показывают расчеты ученых, улучшит свое положение и при хороших, и при плохих сценариях развития событий. В первом случае она перейдет с 123 на 105 место и получит примерно 10 лет дополнительной жизни, а во втором — переместится с 123 на 112 позицию, и приобретет 1,5 года жизни.

Все негативные изменения, как отмечают Форман и его коллеги, будут связаны с распространением ВИЧ в развивающихся странах, а также различных незаразных болезней в развитых странах. Многие из них, к примеру, хроническая обструкционная болезнь легких, диабет, а также нарушения в работе почек и болезнь Аьцгеймера, прочно обоснуются в "десятке" ведущих причин смерти к середине столетия.

Таким образом, борьба с ними станет главной задачей для медиков и ученых в ближайшие годы.