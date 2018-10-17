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Поклонская прокомментировала взрыв в Керчи
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«Убивали всех, кого могли найти»

Поклонская назвала взрыв в колледже в Керчи большой трагедией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в беседе с RT назвала произошедший в политехническом колледже в Керчи взрыв большой трагедией.
Она также выразила готовность оказать любое содействие в расследовании произошедшего.
«Работают специалисты, работают соответствующие ведомства, службы. Я постараюсь тоже сейчас выехать в Крым или завтра, сейчас буду смотреть по работе. Трагедия большая, невозможно ничего сказать. Всё, что от меня зависит — я всё буду делать. Я готова оказать любое содействие, совершенно любое», — рассказала она.
Ранее в колледже в Керчи произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства. Погибли десять человек, ещё 50 пострадали.
По факту инцидента СК России возбудил уголовное дело.
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