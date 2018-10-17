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Аэропортам разрешили присвоить имена политиков ХХ века
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Российским аэропортам разрешили присвоить имена политиков ХХ века 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сообщил о расширении списка потенциальных кандидатов для присвоения имен крупным российским аэропортам в рамках общенационального конкурса «Великие имена России». Об этом сообщается на официальном сайте Общественной палаты РФ.
По словам Фадеева, сперва организаторы конкурса не рекомендовали выдвигать имена политиков прошлого века, однако позже пришли к выводу, что устанавливать рамки необязательно. Таким образом, теперь регионы могут предлагать в качестве дополнительных названий для аэропортов имена выдающихся политических деятелей ХХ века.
Секретарь также отметил, что согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) жителей регионов, участвующих в конкурсе, гораздо больше интересуют те герои, которые проживали на их земле.
11 октября в России стартовал проект «Великие имена России», в рамках которого 45-ти российским аэропортам будут присвоены имена выдающихся соотечественников.
Уточнялось, что выбор названий будет проходить в четыре этапа. Сперва регионы предложат свои названия, затем будут сформированы лонг-листы конкурса, после этого составят шорт-листы и по результатам финального голосования выберут победителей.
Предложение переименовать аэропорты в рамках проекта «Великие имена России» поступило от Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества русской словесности и Российского военно-исторического общества. Общественная палата РФ также решила принять в этом участие и контролировать работу.
«Думаю, ничто не мешает нам заняться этой просветительской работой. Надеюсь, эта инициатива будет позитивно воспринята в нашем обществе, и задача присвоения этих имен станет действительно народной», — прокомментировал идею епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности.
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