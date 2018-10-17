Алкоголю приготовили судьбу табака

Алкоголь предложили убрать с открытых прилавков по примеру табака

Алкоголь по примеру табака хотят убрать с открытых прилавков, а этикетки на бутылках снабдить устрашающими картинками-демотиваторами, информирующими о тяжелых последствиях злоупотребления алкоголем.

Законопроект об этом внесен в Госдуму

"Это позволит обеспечить снижение потребления алкоголя путем законодательного установления предупредительных мер, направленных на формирование устойчивого снижения покупательного спроса на спиртные напитки и станет очередным шагом в направлении оздоровления нации", — считают авторы проекта.

Вместо изучения ассортимента на полках предполагается, что покупатели смогут ознакомиться со списком продукции, а затем попросить выбранные наименования у продавца. Интернет-пользователи в соцсетях начали высказывать недовольство по поводу этой инициативы, в частности, их беспокоит, что это может "создать очереди у касс".

Также депутаты хотят запретить продажу алкоголя в зданиях, строениях, сооружениях, оборудованных входом со стороны дворовых территорий, на которых, как правило, размещаются детские площадки и отдыхают жители домов.

Устрашающие картинки, по замыслу авторов, предусматриваются только для спиртных напитков, например, водки и коньяка. "При этом все требования к предупредительным надписям в отношении спиртных напитков прямо закрепляются в федеральном законе", — отмечается в пояснительной записке.

Предполагается, что покупатели смогут ознакомиться со списком продукции, а затем попросить выбранные наименования у продавца

Инициатива не нова, попытки снабдить этикетки на спиртном различными картинками, а также убрать его с открытых прилавков возникали еще лет десять назад, отметили эксперты "РГ". "Это ни к чему не привело и вряд ли приведет сейчас", — отметил в беседе с "РГ" гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).