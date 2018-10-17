«За лучшей жизнью»: В РФ перебрались 800 тысяч человек

Около 800 тысяч человек вернулись в Россию по программе переселения

Около 800 тысяч человек переехали в Россию за годы работы в стране госпрограммы по переселению соотечественников, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин

Госпрограмма по содействию переселению соотечественников из-за рубежа была утверждена в 2006 году указом президента России. Регистрация желающих началась 1 января 2007 года, а сама программа — с 1 июня 2007 года. Программа направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переселиться в Россию. Участникам программы при переселении предоставляется ряд льгот, в том числе право на беспошлинный провоз имущества, на получение вида на жительство в упрощенном порядке, на получение бесплатной медицинской помощи и так далее.

"Общий итог — переселение в Россию около 800 тысяч человек", — рассказал Карасин в интервью газете "Известия".

Замглавы МИД отметил, что результативность госпрограммы в большей степени обусловлена проводимой информационной работой, поддержанием и сохранением интереса соотечественников к ней, а также ее востребованностью в связи с проводимой рядом государств антироссийской политикой.

По словам Карасина, на данный момент складываются предпосылки для возобновления процесса переселения староверов из стран Латинской Америки. Также интерес к возвращению в Россию проявляют старообрядцы, проживающие на территории Прибалтики.

Кроме того, программа пользуется большим спросом в Латвии и в других странах Прибалтики. По мнению Карасина, это происходит потому, что после распада СССР многие столкнулись с трудностями. Например, невозможность найти достойную работу, а также давление на русскоязычное население. Он отметил, что это подталкивает людей задуматься о переезде в РФ. "В частности, в Латвии можно получить штраф за неиспользование латышского языка, уменьшается количество русскоязычных школ", — добавил замглавы МИД.

В 2013 году правительство утвердило новые правила переселения соотечественников в РФ и постановило выделить территории приоритетного заселения. В них переселенцы будут пользоваться максимальным уровнем государственной поддержки: гарантии и социальная поддержка, предусмотренные положениями государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В их числе: республика Бурятия, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область.