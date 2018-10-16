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Туристы выбрали столицу хлеба России
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Российские туристы выбрали столицу хлеба России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Во Всемирный день хлеба, 16 октября, Йошкар-Ола признана хлебной столицей страны, сообщает Tvil.ru.
Сервис бронирования жилья ко Всемирному дню хлеба опросил гастрономических туристов в социальных сетях и выявил, где в России проходят лучшие хлебные фестивали и праздники.
По результатам опроса, Йошкар-Ола признана городом с самым интересным хлебным праздником. В прошедшие выходные здесь состоялся "Праздник нового хлеба". За столицу Республики Марий Эл отдали более 40% голосов.
На втором месте лучших хлебных праздников — Москва (более 20% голосов). В этом году в столице России прошли такие хлебные события как "УРА!ЖАЙ" и "Фестиваль хлеба".
В первой пятерке городов с лучшими хлебными событиями также Калуга ("Фестиваль Калужского хлеба"), Ульяновск ("Фестиваль хлеба") и Ханты-Мансийск ("Фестиваль Хлеба") — по 10% голосов.
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