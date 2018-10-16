Сможет ли Москва заменить Константинополь для православного мира

Прихожане РПЦ теперь не смогут венчаться в Анталье Стамбуле или на Родосе — если это храм Константинопольского патриархата. Но поклоняться святыням, в том числе на Афоне, можно. Таковы некоторые последствия разрыва евхаристического общения Москвы и Фанара. Оказалась ли РПЦ в самоизоляции, или напротив, она сможет «прибить свой щит на врата Царьграда»?

Священный синод Русской православной церкви накануне принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

«В практическом плане это означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом. Наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургий совместных с иерархами и священниками Константинопольского патриархата. Миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата», — объяснил журналистам председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион.

Итак, причащаться и участвовать в таинствах (крещение, венчание, отпевание) в храмах Константинопольского патриархата верующим РПЦ отныне нельзя. При этом верующие смогут поклоняться любым общехристианским святыням после разрыва отношений между Московским и Константинопольским патриархатами. Об этом ТАСС во вторник заявил зам председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов . Так он ответил на вопрос, смогут ли прихожане РПЦ поклоняться святыням Афона. Святая Гора, напомним, находится в церковной юрисдикции Константинополя.

В Синоде отметили: совместное служение с константинопольскими клириками остановлено до отказа Фанара (Константинопольского патриархата) от принятых «антиканонических решений» на Украине . Таким образом, Константинополю оставлен путь к преодолению начинающегося раскола. Пока же расхождение в мировом православии продолжает углубляться. Патриарх Сербский Ириней, назвавший решение Варфоломея катастрофическим, заявил во вторник: действия Константинопольского патриархата обернутся расколом не только на Украине, но и в других поместных церквах.

Если Иерусалимский патриархат примет сторону Фанара, если в Храм Гроба Господня будут допущены раскольники из «Киевского патриархата», то РПЦ приостановит участие в службах в этой святыне мирового христианства. Об этом во вторник заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон. Добавим, что такое прекращение не помешает пастве РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня, которая ежегодно в канун Пасхи проходит в этом Храме.

Тем временем, как и ожидалось, начались «перебежки» из канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Как и предсказывали эксперты газеты ВЗГЛЯД , одним из первых среди предателей оказался митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Во вторник он объявил себя клириком не УПЦ МП, а Константинопольского патриархата.

Киевские власти, на радостях, заявили, что это РПЦ является «раскольником в мировом православии». «Такая реакция духовной и светской власти России на стремление украинцев и решение Вселенского патриархата означает, что мы на правильном пути», — заявил Петр Порошенко . А представитель «Киевского патриархата» Евстратий Зоря отметил, что «самоизоляции» Московского патриархата «в ответ на законные решения международного сообщества».

На деле же поместные церкви заняли выжидательную позицию. Болгарская и Грузинская церкви, Польская автокефальная церковь заявили о том, что ждут официальную реакцию Москвы.

В Московском патриархате говорят о том, что «больше нет единого координирующего центра в Православной церкви». Константинополь «самоликвидировался» в качестве такого центра, сказал глава ОВЦС митрополит Иларион. Можно ли сказать, что в условиях «православного майдана», на роль такого центра будет претендовать Москва, которая еще в XV веке, устами старца Филофея назвала себя Третьим Римом — и, заметим, именно после падения Константинополя?

«Москва никогда не будет себя сама идентифицировать как лидера. Это не в русском менталитете и не в понимании русской церкви. Это должны делать другие люди и другие церкви», — сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, бывший пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси. «Но, — добавил он, — вообще в принципе

две трети прихожан мирового православия и две трети священнослужителей и храмов, если считать все в мире, принадлежат РПЦ. Поэтому она является фактически лидером».

Отец Владимир отметил особое отношение РПЦ к делам церкви.

«Русская церковь всегда ратовала за соборное отношение к проблемам всемирного православия, предоставление автокефалии, например, должно быть консенсусным, то есть «за» должны быть все церкви», — напомнил он. Например, когда в 1990 году РПЦ дала автономию УПЦ МП, было получено письменное согласие предстоятелей всех поместных церквей, подчеркнул Вигилянский. «Так всегда действовала и будет действовать РПЦ, она никогда в жизни не будет себя провозглашать себя первой по православию, центром православия и еще что-то в этом духе». То есть, «прибивать щит на врата Царьграда» РПЦ, как уверен отец Владимир, не будет.

Отметим, что среди духовенства и мирян высказывается такое мнение: в диптихе (перечне) поместных церквей, следующей по чести после Константинополя идет Александрийская православная церковь — следовательно, РПЦ может признать Александрию «главной», дабы избежать «самоизоляции». Отец Владимир не уверен, что такой вариант реалистичен.

«Я думаю, что для этого также потребуется соборное решение, — сказал он. — На Всеправославном совещании, которое, надеюсь, будет в связи с действиями Константинополя, если все остальные это поддержат, РПЦ тоже поддержит это решение. Она не будет действовать отдельно от других. У нас церковь соборная».

Таким образом, РПЦ вряд ли будет претендовать на роль формального главы мирового православия. Но не окажется ли она, напротив, в роли изгоя?

Известный богослов, протодиакон Московского патриархата Андрей Кураев считает, что решение Священного синода может стать наложением контрсанкций на самих себя. «Мы запретили своим священникам и мирянам служить на Афоне, причащаться, посещать греческие храмы и т.д. Меры эти односторонние, Константинополь ничего запрещать нам не будет», — заявил Кураев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, все те аргументы, «которые мы на протяжении почти 30 лет бросали в лицо украинским раскольникам, начинают оборачиваться против нас». «Теперь уже они могут ездить на Афон», — привел пример отец Андрей. В то же время он указал на то, что никакой отчетности перед патриархией нет, и если обычный человек захочет помолиться во время зарубежной поездки, то ему ничто не помешает сделать это.

РПЦ уже объявила о самоизоляции от Фанара, считает эксперт по отношениям РПЦ с греческими церквями Максим Клименко. «В юрисдикции Константинополя находятся греческая диаспора в США и Канаде. Это вся Австралия. Это десятки епархий и митрополий по всем миру от Гонконга до Стокгольма. В составе Константинополя и Финская православная церковь и эстонская. Это добрая половина всех приходов и монастырей в Греции», — перечислил Клименко в комментарии газете ВЗГЛЯД. Добавим, что в подчинении Фанара находятся храмы в Стамбуле, а также, например, в курортной Анталье и на греческом острове Родос.