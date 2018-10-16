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РПЦ может приостановить служение у Гроба Господня
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РПЦ может приостановить служение у Гроба Господня 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Русская православная церковь (РПЦ) приостановит участие в службах в Храме гроба Господня, если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинополя и допустит туда «филаретовцев», заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон.
Игумен Никон сообщил, что греко-православный Иерусалимский патриархат, владеющий многими объектами поклонения на Святой земли, включая придел в Храме гроба Господня, пока не отреагировал на решение Синода РПЦ о разрыве общения с Константинопольским патриархатом, передает РИА «Новости».
В данный момент «все зависит (…) от реакции Иерусалимского патриархата»; так, если он «примет сторону Константинопольского патриархата» и «позволит филаретовцам служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле», то РПЦ «придется приостановить служение с ними».
Никон отметил, что «фактически это будет продолжение скандала», который может привести к прекращению общения с Иерусалимским патриархатом, так как в этом случае он встанет на сторону раскольников.
Это, однако, не помешает последователям РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня, которая ежегодно в канун Пасхи проходит в иерусалимском Храме гроба Господня.
Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в связи с его решением о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей.
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