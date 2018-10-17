Начался судебный процесс по делу Серебренникова

В Москве начался судебный процесс по делу режиссера Серебренникова

В настоящее время в закрытом режиме проводится предварительное заседание по делу. По словам пресс-секретаря суда Юлии Котоминой, на заседании будут решены процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства, касающиеся продления меры пресечения, истребовании доказательств и других.

Участники процесса на предварительном слушании могут попросить о его возврате в прокуратуру . По итогу слушания судья назначает дату начала рассмотрения дела по существу и определяет, будут ли слушания проходить в открытом или закрытом заседании.

Ранее сообщалось, что в отношении художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова было возбуждено уголовное дело о хищении более 133 миллионов рублей.

Фигурантами дела являются шесть человек. Обвиняемым инкриминируется хищение бюджетных денег, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на проект "Платформа".