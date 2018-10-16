Шнуров сочинил стих про «раскол» церквей

Шнуров сочинил нецензурное стихотворение про православный «раскол»

Музыкант опубликовал свое стихотворение у себя в Instagram Газета ВЗГЛЯД не может привести текст целиком из-за содержащихся в нем матерных выражений.

Шнуров назвал заседание Священного Синода РПЦ в Минске, посвященное автокефалии Украины «дележом благодати».

Музыкант пошутил, что в результате православных распрей «последствий не видать», и попросил больше «пофигизма», чтобы преодолеть всю «фигню».

Павлом Мамаевым. Ранее Шнуров в подобной манере комментировал инцидент с футболистами Александром Кокориным