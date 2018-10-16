Ещё
Шнуров сочинил стих про «раскол» церквей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине произошла трагедия с Су-27
На Украине произошла трагедия с Су-27

Шнуров сочинил нецензурное стихотворение про православный «раскол» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, посвященное конфликту православных церквей.
Музыкант опубликовал свое стихотворение у себя в Instagram. Газета ВЗГЛЯД не может привести текст целиком из-за содержащихся в нем матерных выражений.
Шнуров назвал заседание Священного Синода РПЦ в Минске, посвященное автокефалии Украины «дележом благодати».
Музыкант пошутил, что в результате православных распрей «последствий не видать», и попросил больше «пофигизма», чтобы преодолеть всю «фигню».
Ранее Шнуров в подобной манере комментировал инцидент с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
15 октября в Минске прошло заседание Священного Синода РПЦ, перед которым президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучивал свою позицию по поводу раскола церкви на Украине.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Финляндская церковь озвучила отношение к ссоре Константинополя и РПЦ Кремль выразил надежду на торжество мудрости в ссоре РПЦ и Константинополя РПЦ может приостановить служение у Гроба Господня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве119
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»591
Лавров прояснил сценарий ухода России из Совета Европы53
На Украине произошла трагедия с Су-27134
В ухе вьетнамца сделали необычную находку17
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия Другое
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
00:25
Испанский король отказался помочь волонтеру
В мире Европа
00:44
Завершено расследование нападения на конвойного в колонии
Криминал Происшествия
05:09
Создатель Instagram раскрыл правду о своем уходе
Наука и техника Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:16
Аномальному теплу в Москве нашли объяснение
Погода Новости Москвы
04:32
«Символический жест»: Киев отдает церковь Константинополю
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение