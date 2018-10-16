Шнуров сочинил стих про «раскол» церквей

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, посвященное конфликту православных церквей.
Музыкант опубликовал свое стихотворение у себя в Instagram. Газета ВЗГЛЯД не может привести текст целиком из-за содержащихся в нем матерных выражений.
Шнуров назвал заседание Священного Синода РПЦ в Минске, посвященное автокефалии Украины «дележом благодати».
Музыкант пошутил, что в результате православных распрей «последствий не видать», и попросил больше «пофигизма», чтобы преодолеть всю «фигню».
Ранее Шнуров в подобной манере комментировал инцидент с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
15 октября в Минске прошло заседание Священного Синода РПЦ, перед которым президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучивал свою позицию по поводу раскола церкви на Украине.