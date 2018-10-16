Ещё
Названы самые популярные виды фриланса в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые популярные виды фриланса в России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Большинство самозанятых россиян предлагает свои услуги в сфере «красоты и здоровья». Согласно исследованию сервиса «Юла», имеющегося в распоряжении «Ленты.ру», на их долю приходится 27 процентов предложенных услуг.
Вторыми по популярности оказались услуги ремонта и строительства — на них приходится каждое пятое объявление на «Юле». 17 процентов предлагают приготовить еду на заказ. Реже всего россияне готовы заниматься ремонтом техники, фото— и видеосъемкой, а также пошивом одежды и обуви. На долю таких предложений приходится 1-2 процента.
Тройка самых популярных поисковых запросов касалась сферы красоты и здоровья — наращивание ресниц, маникюр и массаж. Также хорошо востребованы грузоперевозки, ремонт квартир и торты на заказ.
В Нижнем Новгороде в тройку самых популярных предложений вошла уборка. В Москве она только на пятом месте. В Краснодаре, Екатеринбурге и Уфе в топ-5 самых популярных предложений также попали компьютерные услуги.
Наибольшее количество предложений в сфере услуг размещали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Екатеринбурга.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем197
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине226
Россияне ответили на угрозы Порошенко145
В Кремле отреагировали на церковный конфликт51
«Судьбы девочек поломаны»77
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
04:08
В Кремле отреагировали на церковный конфликт
Политика
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:01
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине
Армия Оружие
01:15
Асаду подарили «вежливых людей»
Политика Ближний Восток
00:48
Издевательства в психбольнице попали на видео
Общество
00:31
Обнаружена новая предсмертная записка актера «Глухаря»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение