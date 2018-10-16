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Познер назвал причину бедности россиян
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Познер назвал причину бедности россиян 

Ридус + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Журналист Владимир Познер заявил, что большое количество бедных в России связано с безответственностью властей. По его словам, 12%, или 18 миллионов россиян, живут за чертой бедности.
При этом в США 12,7% бедных, это 43 миллиона человек, добавил телеведущий.
Я не понимаю, чем объяснить эту ситуацию, кроме как просто беспечностью или безответственностью властей, государства. Когда не задумываются над последствиями того, что происходит. Ведь чем больше неравенства, тем неизбежнее тяжелейшие последствия, это нам история показывает, — написал он в Instagram.
Познер подчеркнул, что в любом обществе есть люди, которые просто не хотят работать, но дело не только в этом.
«Я все время вспоминаю Шекспировские слова «Что-то прогнило в королевстве Датском», но, правда, в Дании-то все более-менее хорошо. В этом смысле в других странах не все блестяще», — добавил он.
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