Познер назвал причину бедности россиян

Журналист Владимир Познер заявил, что большое количество бедных в России связано с безответственностью властей. По его словам, 12%, или 18 миллионов россиян, живут за чертой бедности.

При этом в США 12,7% бедных, это 43 миллиона человек, добавил телеведущий.

Я не понимаю, чем объяснить эту ситуацию, кроме как просто беспечностью или безответственностью властей, государства. Когда не задумываются над последствиями того, что происходит. Ведь чем больше неравенства, тем неизбежнее тяжелейшие последствия, это нам история показывает, — написал он в Instagram.

Познер подчеркнул, что в любом обществе есть люди, которые просто не хотят работать, но дело не только в этом.