Познер нашел виновных в бедности россиян

Владимир Познер объяснил бедность россиян

Журналист Владимир Познер считает, что большое число бедных в России связано с безответственностью властей. Государство не задумывается над последствиями того, что происходит.

«Чем больше неравенства, тем неизбежнее последствия», — написал Познер в своем аккаунте в Instagram.

Журналист подчеркнул, что «в любом обществе есть люди, которые просто не хотят работать, но дело не только в этом».

Познер напомнил, что за чертой бедности живут 12% населения страны — это 18 миллионов человек. При этом в США 12,7% бедных, т.е. 43 миллиона человек, информирует «Ридус»

В конце своего поста Познер напомнил читателям быль о том, как в Петрограде в октябре семнадцатого года богатая барыня, услышав на улице крики и даже выстрелы, послала свою горничную узнать, что там происходит.

«Горничная вернулась вся взбудораженная, и барыня спрашивает у нее: «Ну что там, Дуня?», а Дуня ей отвечает: «Барыня, там — революция». «И чего же они хотят, Дуня?», а та отвечает: «Барыня, они хотят, чтобы больше не было богатых», на что барыня говорит: «странно, мой прадед, декабрист, хотел, чтобы больше не было бедных», — написал Познер.