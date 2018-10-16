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Названа причина смерти принца в Череповце
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Названа причина смерти принца Нигерии в Череповце 

Газета.Ru 1 час назад
Представитель Следственного комитета по Вологодской области сообщил, что причиной смерти 32-летнего уроженца Нигерии Габриэля Сегун Аджайи в Череповце, по предварительным данным, мог стать инфаркт, передает РИА "Новости".
Женившийся на череповчанке принц умер в ночном клубе РФ
"По предварительным данным, по оценкам специалистов причиной смерти явился инфаркт, но доподлинные причины смерти могут быть установлены только судебно-медицинской экспертизой, которая в настоящее время проводится", — сказала представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что умер 32-летний принц Нигерии Габриэль Сегун Аджайи, проживавший в Череповце со своей 50-летней супругой и двумя детьми-близнецами. По словам его жены Натальи Ведениной, он умер в одном из развлекательных клубов города.
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