Названа причина смерти принца в Череповце

Названа причина смерти принца Нигерии в Череповце

"По предварительным данным, по оценкам специалистов причиной смерти явился инфаркт, но доподлинные причины смерти могут быть установлены только судебно-медицинской экспертизой, которая в настоящее время проводится", — сказала представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что умер 32-летний принц Нигерии Габриэль Сегун Аджайи, проживавший в Череповце со своей 50-летней супругой и двумя детьми-близнецами. По словам его жены Натальи Ведениной, он умер в одном из развлекательных клубов города.