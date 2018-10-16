Беременных заключенных предложили отпускать досрочно

Минюст предложил досрочно освобождать из колоний беременных заключенных и женщин, у которых в доме ребенка при исправительном учреждении находятся дети младше трех лет. Соответствующий документ во вторник, 16 октября, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В законопроекте предлагается освобождать заключенных условно-досрочно после отбытия четверти срока наказания или заменять оставшуюся часть наказания более мягким. Отмечается, что это касается только женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести.

Для этого необходимо внести изменения в Уголовный кодекс. Сейчас, согласно статьям 79, 80 и 83, суд может назначить отсрочку наказания для беременных женщин или женщин, у которых есть дети младше 14 лет, а получить условно-досрочное освобождение осужденные за преступления небольшой тяжести могут после отбытия трети срока наказания.