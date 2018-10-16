Мединский рассказал о переменах в мировоззрении россиян

Министр культуры Владимир Мединский отметил, что, по его мнению, 90% россиян поддерживают традиционные ценности и здоровый консерватизм, кроме того, в обществе растет запрос на личную свободу и отсутствует запрос на миссионерство.

"Есть ли в русской культуре, русском обществе запрос на консерватизм сегодня? Да, есть. Люди хотят духовной, нравственной стабильности, хотят понимать, что такое хорошо, что такое плохо, поэтому апеллирование нашей российской власти к традиционным ценностям, к разумному здоровому консерватизму находит отклик в 90% аудитории, остальные 10% не откликаются исключительно из вредности, потому что, по сути, возразить особо нечего", — заявил Мединский на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

К другой черте российской культуры он отнес "дух побудительности". По его словам, российское государство всегда находилось в "состоянии осторожной обороны".

"Мы крайне ревниво относимся к любым посягательствам на суверенитет, мы крайне болезненно реагируем тогда, когда пытаются решать за нас, играть на нашей поляне", — пояснил министр.

В последние 25-30 лет, по мнению Мединского, в российском обществе появились новые черты.

"Во-первых, помимо запроса на консерватизм, это реально растущий запрос общества на личные свободы. Но с оговоркой, что мы признаем сильное государство, но я думаю, что пока с оговорками, пока", — заявил он, добавив, что это стремление к свободе позволило России в свое время освоить земли за Уралом.

Также министр отметил рост запроса "на безусловность гарантий собственности".

"Очень важен запрос на отказ от миссионерства. Знаете, мы все-таки миссионерская культура: Москва — третий Рим, я уж не буду говорить о коммунистическом миссионерстве, которое ни к чему хорошему не привело, все время проповедовали за наш счет, тратили ресурсы. Я не вижу сегодня в нашей культуре запроса на миссионерство, мы больше обращены вовнутрь, в себя", — продолжил Мединский.

Министр отметил, что "Россия всегда была культурной частью Европы, однако сегодня Европа довольно странно пытается оттолкнуть от себя русскую культуру", в США не проводятся российские музейные проекты, возникают сложности совместного кинопроизводства с Европой и США. Все это, в том числе и экономическое сближение России со странами Востока, может привести и к "культурному движению" в этом направлении, отметил министр, но добавил, что это вопрос дискуссионный.