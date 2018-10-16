Ещё
Мединский рассказал о переменах в мировоззрении россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мединский рассказал о переменах в мировоззрении россиян 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры Владимир Мединский отметил, что, по его мнению, 90% россиян поддерживают традиционные ценности и здоровый консерватизм, кроме того, в обществе растет запрос на личную свободу и отсутствует запрос на миссионерство.
"Есть ли в русской культуре, русском обществе запрос на консерватизм сегодня? Да, есть. Люди хотят духовной, нравственной стабильности, хотят понимать, что такое хорошо, что такое плохо, поэтому апеллирование нашей российской власти к традиционным ценностям, к разумному здоровому консерватизму находит отклик в 90% аудитории, остальные 10% не откликаются исключительно из вредности, потому что, по сути, возразить особо нечего", — заявил Мединский на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
К другой черте российской культуры он отнес "дух побудительности". По его словам, российское государство всегда находилось в "состоянии осторожной обороны".
"Мы крайне ревниво относимся к любым посягательствам на суверенитет, мы крайне болезненно реагируем тогда, когда пытаются решать за нас, играть на нашей поляне", — пояснил министр.
В последние 25-30 лет, по мнению Мединского, в российском обществе появились новые черты.
"Во-первых, помимо запроса на консерватизм, это реально растущий запрос общества на личные свободы. Но с оговоркой, что мы признаем сильное государство, но я думаю, что пока с оговорками, пока", — заявил он, добавив, что это стремление к свободе позволило России в свое время освоить земли за Уралом.
Также министр отметил рост запроса "на безусловность гарантий собственности".
"Очень важен запрос на отказ от миссионерства. Знаете, мы все-таки миссионерская культура: Москва — третий Рим, я уж не буду говорить о коммунистическом миссионерстве, которое ни к чему хорошему не привело, все время проповедовали за наш счет, тратили ресурсы. Я не вижу сегодня в нашей культуре запроса на миссионерство, мы больше обращены вовнутрь, в себя", — продолжил Мединский.
Министр отметил, что "Россия всегда была культурной частью Европы, однако сегодня Европа довольно странно пытается оттолкнуть от себя русскую культуру", в США не проводятся российские музейные проекты, возникают сложности совместного кинопроизводства с Европой и США. Все это, в том числе и экономическое сближение России со странами Востока, может привести и к "культурному движению" в этом направлении, отметил министр, но добавил, что это вопрос дискуссионный.
Последние новости
Стали известны подробности отставки саратовской чиновницы Как умерший нигерийский принц оказался в российской глубинке Политолог объяснил, почему Порошенко пригрозил России авиацией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем196
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине225
Россияне ответили на угрозы Порошенко142
В Кремле отреагировали на церковный конфликт49
«Судьбы девочек поломаны»77
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
04:08
В Кремле отреагировали на церковный конфликт
Политика
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:01
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине
Армия Оружие
01:15
Асаду подарили «вежливых людей»
Политика Ближний Восток
00:48
Издевательства в психбольнице попали на видео
Общество
00:31
Обнаружена новая предсмертная записка актера «Глухаря»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение