Пока вы спали: «Раздолжнители» заманивают россиян 

Женщинам готовят УДО
Министерство юстиции разрабатывает проект федерального закона, который позволит сидящим в тюрьме матерям и беременным женщинам выйти оттуда условно-досрочно. Паспорт проекта был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, осужденные беременные женщины, а также женщины, дети которых не старше трех лет и находятся в доме ребенка при исправительном учреждении, могут быть освобождены условно-досрочно, отбыв в тюрьме не менее четверти своего наказания за преступление небольшой тяжести. Проект закона вынесен на общественное обсуждение.
Семьи погибших над Синаем дошли до Каира
Дело о компенсациях семьям россиян, погибших в катастрофе над Синаем «Аэробуса A321» авиакомпании «Когалымавиа», будет рассматриваться в Египте. Такое решение, как сообщает «Коммерсант», принял суд первой инстанции Северного Каира. По словам Давида Кухалашвили, одного из адвокатов истцов, это решение позволит родственникам погибших получить большие компенсации, чем те, которые им присудил Замоскворецкий суд Москвы (32 миллиона рублей).
Авиакомпании ждут банкротства
Рост цен на топливо может разорить российские авиакомпании, заявил «Взгляду» главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. По его словам, тот факт, что за последний год авиакеросин подорожал примерно на 35%, требует изменения самого механизма формирования цен на него. Если же этого не произойдет, то уже осенью будущего года некоторые из авиакомпаний России могут обанкротиться.
«Причина проста: в августе у перевозчиков заканчивается высокий сезон, а вместе с ним и приток средств», — объяснил он.
«Кэшбери» плодит двойников
Проблемы компании «Кэшбери» активизировали «раздолжнителей», сообщает «Коммерсант». Ранее Центральный банк России заподозрил в «Кэшбери» финансовую пирамиду, после чего компания приостановила деятельность, в том числе вывод средств. Теперь в Сети активизировались фирмы, которые предлагают помочь гражданам, средства которых оказались заморожены, вернуть их, разумеется, платно.
«Это те же самые раздолжнители, то есть псевдоюристы», — объяснил изданию заместитель председателя правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев, отметивший, что единственной целью таких компаний является создание видимости деятельности, а не реальный возврат денег.
Страховщики обнадежили ценой ОСАГО
Крупные российские автостраховщики пообещали Центральному банку не перебарщивать с ростом цен полиса ОСАГО после расширения тарифного коридора. По данным «Ведомостей», ЦБ попросил страховые компании рассказать, как именно они воспользуются изменением тарифного коридора, и получил гарантии, что полис подорожает сильно не для всех водителей. Накануне зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил «Российской газете», что полис ОСАГО подешевеет для «достаточно широких групп» автомобилистов, которые не попадают в ДТП.