Решение Константинополя по УПЦ назвали катастрофическим

Патриарх Сербский назвал решение Константинополя по УПЦ катастрофическим

Сербский патриарх Ириней назвал катастрофическим решение Константинопольского патриархата признать раскольнические организации на Украине и даже дать им автокефалию.

Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Сегодня наша Церковь в большом искушении. Искушении, которое постигло нашего первого иерарха, вселенского патриарха: принимать решение, которое может оказаться катастрофическим для Церкви — учинять нечто, на что он не имеет права — признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию", — сказа патриарх Ириней в комментарии телеканалу Сербской православной церкви "Храм".

Он отметил, что подобного прецедента ранее не было.

"Я верю, что все Церкви укажут, насколько это катастрофическое решение, чтобы избежать самого катастрофического церковного разделения. Надеемся, Господь спасет нас от этого искушения", — отметил патриарх Ириней.

В понедельник Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.

За "учинение раскола в Церкви", а также "диктат и шантаж", "клятвопреступление" и ряд других поступков митрополит Филарет (в миру Михаил Денисенко ) в 1992 году решением Архиерейского собора РПЦ был "извергнут из сана" и лишен всех степеней священства. Два года спустя "ввиду отсутствия покаяния со стороны монаха Филарета" Архиерейский собор РПЦ предупредил его о возможной анафеме. В итоге в феврале 1997 года он был отлучен от Церкви.