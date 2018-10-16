Россиян лишили святого из-за Украины

Война за каноничность: Москва рвет с Константинополем

В ответ на решения Константинополя относительно ситуации на Украине , Синод РПЦ принял решение разорвать отношения с Вселенским патриархатом. Это окончательно оформило разрыв православного мира на две большие части — РПЦ и Константинополь с лояльными ему поместными церквями. Обе стороны конфликта настаивают на каноничности своих решений, и перспективы компромисса пока не просматриваются.

Священный Синод РПЦ по итогам исторического заседания в Минске , главной темой которого стала оценка действий Константинопольского патриархата на Украине, принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«В практическом плане это означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургий совместных с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата», — объяснил решение Синода председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Как отмечает священнослужитель, это решение было вынужденным, однако иного выхода из спора с Константинополем у РПЦ просто не было. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и президент Гильдии экспертов по религии и праву Роман Лункин в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что решение Синода РПЦ, по сути, решило конфликт Москвы и Константинополя.

«Правда решение этого конфликта — именно разрыв», — констатирует эксперт. Как отмечает Лункин, мировое православие окончательно разделилось на две ветви — РПЦ и Константинопольская православная церковь. «Остальные приходы останутся с Константинополем, но даже так у РПЦ остается больше прихожан», — говорит эксперт.

Конфликт РПЦ и Константинополя связан с ситуацией вокруг УПЦ. Украинские политики, в том числе президент страны Петр Порошенко , обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию для УПЦ.

Однако этому препятствуют несколько факторов. Во-первых, внутриукраинский церковный раскол: в стране действует одновременно три православных религиозных организации. Первая из них — каноничная УПЦ Московского патриархата — единственная украинская церковь, которую признают остальные поместные церкви. Две других — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) являются неканоничными, а их главы — патриарх Филарет и митрополит Макарий были преданы церковной анафеме за раскольничество.

Кроме того, предоставление автокефалии УПЦ считается невозможным с точки зрения канона.

По церковным правилам, прошение должны подавать не политики-миряне, а сама церковь, то есть УПЦ МП. Отвечать на это прошение же должны в церкви-матери, то есть в РПЦ.

Таким образом, Константинополь не имеет каких-либо прав на предоставление Киеву автокефалии. Попытки же Вселенского патриархата оспорить этот канон и стали камнем преткновения в отношениях двух крупнейших православных церквей.

Несмотря на предостережения со стороны РПЦ, Константинополь, стремясь воплотить в жизнь свое обещание о предоставлении автокефалии украинской церкви пошел на принятие ряда неканоничных решений.

Вселенский патриархат отменил свое решение о передачи УПЦ под юрисдикцию РПЦ от 1686 года, назвав то присоединение «незаконной аннексией». Кроме того, с Филарета и Макария была снята анафема, а их церкви признаны каноничными.

Теперь, забрав УПЦ под собственную юрисдикцию, Константинополь может позволить себе без оглядки на РПЦ предоставить независимость украинской церкви. Для этого необходим только соответствующий запрос от единого украинского прихода.

Именно для получения этого запроса Варфоломей и признает каноническими украинских раскольников Филарета и Макария.

«Патриарх Варфоломей действует с позиции прокладывания дороги к независимой единой поместной церкви Украины. То есть, для того, чтобы объединить всех, он сейчас максимально раскалывает Украинскую православную церковь», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Роман Лункин.

Для преодоления внутриукраинского раскола и объединения церкви должен быть созван собор по объединению церквей. Однако в УПЦ МП уже заявили, что не будут участвовать в этом мероприятии.

Причиной отказа является уже неканоничность решений самого Варфоломея. Более того, глава УПЦ МП принял участие в нынешнем заседании Синода РПЦ, поддержав его решения. Церковный раскол на Украине только усилился.

«Лицемерно оправдываясь стремлением к восстановлению единства украинского Православия, Константинопольская Патриархия своими безрассудными и политически мотивированными решениями вносит ещё большее разделение и усугубляет страдания канонической Православной Церкви Украины», — говорится в итоговом заявлении Синода РПЦ, принятом после шестичасовых обсуждений.

Несмотря на кажущуюся жесткость решения Синода РПЦ о разрыве отношений с Константинополем, Роман Лункин отмечает, что оно «взвешенное и даже мягкое по сравнению с теми мерами, которые предлагали особо консервативные силы внутри РПЦ».

Так, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент после объявления Константинополем своих скандальных решений призывал наложить анафему на вселенского патриарха Варфоломея за неканоничные действия.

Однако по словам эксперта, такие действия еще сильнее раскололи бы православие, но уже «на века», не оставляя шансов на примирение.

«Сейчас же мосты не сжигаются, в заявлении Синода говорится, что разрыв общения будет сохраняться лишь до тех пор, пока Константинополь не изменит своих неканоничных решений. Такая формулировка оставляет возможности для диалога», — рассуждает Лункин.

По мнению эксперта, Московский патриархат в скором времени начнет вести консультации с другими патриархатами по сложившейся ситуации. Также, в перспективе наверняка будет созван Всеправославный собор, как к тому призывает патриарх Антиохийский Иоанн.

Однако шансов на то, что другие поместные церкви безоговорочно поддержат Москву — не так уж много. «Есть те, кто точно поддержит Константинополь; есть те, кто говорит о мирном разрешении кризиса. Есть церкви, которые не будут выступать против Москвы. Но вряд ли какая-то поместная церковь будет проклинать Варфоломея за его решения, пусть и неканоничные».

Тем не менее, в РПЦ не оставляют надежд, что другие поместные церкви останутся верными в первую очередь канону. Заявление Синода Русской Православной Церкви заканчивается следующими словами:

«Призываем Предстоятелей и Священные Синоды Поместных Православных Церквей к надлежащей оценке вышеупомянутых антиканонических деяний Константинопольского Патриархата и совместному поиску путей выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего тело Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Выражаем всестороннюю поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всей полноте Украинской Православной Церкви в особо трудное для неё время. Молимся об укреплении её верных чад в мужественном стоянии за истину и единство канонической Церкви в Украине.