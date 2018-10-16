Русским запретили молиться на Афоне

В православном мире усугубляется раскол, вызванный решением Константинопольского патриархата начать процесс предоставления автокефалии (полной самостоятельности) церкви на Украине и снять анафему с ушедших в свое время в раскол священнослужителей. Для верующих в России и соотечественников за рубежом это чревато серьёзными последствиями.

Решение Священного Синода

Священный Синод Русской православной церкви 15 октября на заседании в Минске признал невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом. Он принял заявление, в котором резко осуждается недавнее решение Константинопольского патриархата признать каноническими самопровозглашённые Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Осуждается также решение начать процесс предоставления автокефалии бывшим раскольникам.

В тексте заявления подробно описана суть конфликта (News.ru подробно рассказывал о его развитии), а принятое решение подкреплено ссылками на многие древние уложения и документы, такие как правила Вселенских соборов, признанные не только православными всего мира, но и католиками. В конце документа действия Константинополя описываются как свершение предсказания «Господа нашего Иисуса Христа о временах прельщения и особых страданий христиан» и даётся цитата из Евангелия: «И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12). При этом позиция Московской патриархии описывается не иначе как защита всего православного учения: «В условиях столь глубокого подрыва основ межправославных отношений и полного пренебрежения тысячелетними нормами церковно-канонического права Священный Синод Русской православной церкви считает своим долгом выступить на защиту фундаментальных устоев православия, на защиту Священного Предания Церкви, подменяемого новыми и чуждыми учениями о вселенской власти первого из предстоятелей».

По мнению членов Священного Синода РПЦ, своими действиями Константинопольский патриархат, ни много ни мало, вывел себя за пределы канонического поля, а потому с ним надо поступать, чуть ли не как с еретическим.

Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими «епископами» и «клириками», посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, — все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами. Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах.

Проще говоря, теперь прихожане РПЦ не имеют права молиться в храмах, подчиняющихся константинопольскому патриарху. Это делает невозможным, в частности, поездки православных паломников на святую гору Афон и посещение монастырей там. Ранее, до принятого в белорусской столице заявления, Афон почитался прихожанами РПЦ как земной Удел Богородицы, то есть как земля, находящаяся под особым покровительством Божией Матери. По преданию, когда Богородица отправилась на Кипр навестить воскрешённого Христом Лазаря, разыгравшаяся на море буря отнесла корабль к берегу Афонской горы, населённой язычниками, и Богородица своей проповедью и многочисленными чудесами обратила их в христианство.

Не смогут прихожане РПЦ теперь заходить и в многочисленные православные храмы Константинопольского патриархата, разбросанные по всему миру. Ранее соотечественники, продолжающие за рубежом считать себя русскими, или просто туристы за границей, могли зайти помолиться в Греции, Турции, Китае, США, Канаде, Индии и многих других странах. Теперь же верующие должны обходить эти храмы стороной, чтобы не оказаться в стане еретиков и раскольников.

Обращает на себя внимание, что для принятия важного заявления Священный Синод был созван в Минске. Что ситуация на Украине вызвана во многом политическими спорами, вряд ли у кого вызывает сомнение. Белоруссия выглядит на этом фоне очагом стабильности. Накануне заседания Синода патриарх Кирилл встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и поблагодарил его за «позитивные изменения» в стране. Руководство в Белоруссии действительно никогда не настаивала на автокефалии церкви, а никем не признанная Белорусская автокефальная православная церковь до сих пор вынуждена существовать в эмиграции.

Прецеденты новейшей истории

Основная претензия Московской патриархии к Константинополю состоит в том, что тот снял анафему с самопровозглашённых украинских церквей, которых ранее сам признавал раскольниками. Другая претензия — вмешательство в дела РПЦ, которого константинопольский патриарх якобы не имел права делать (в подтверждение этой мысли в тексте заявления Священного Синода РПЦ приводится много цитат из исторических документов). Однако в новейшей истории есть примеры, когда похожие действия не приводили к столь резким решениям.

Например, в 1996 году Константинопольский патриархат восстановил ранее провозглашённую им в 1923 году автономию Эстонской православной церкви и принял её под своё управление. В настоящее время в Эстонии действует две церкви: Эстонская Московская патриархата (объединяет около 100 тысяч верующих) и подчиняющаяся Константинополю (около 6 тысяч верующих). Ситуация во многом напоминает ту, что сегодня сложилась на Украине, где большинство приходов принадлежит Украинской православной церкви Московской патриархии. Однако после похожего решения о приостановлении евхаристического общения, в том же году московский и константинопольский патриархи договорились, что приходы в Эстонии могут самостоятельно выбрать, к какой церковной юрисдикции желают принадлежать. Таким образом, верующие могли спокойно ходить во все православные храмы страны.

Но более интересен пример, как Московский патриархат в 2007 году возобновил общение с Русской православной церковью за рубежом (РЦПЗ). Сейчас в заявлении Священного Синода делается упор на то, что отколовшихся от церкви нельзя принимать обратно. Однако именно это сделала Московская патриархия по отношению к РЦПЗ, священники которой в конце 1920-х годов окончательно вышли из подчинения Москвы. Дело в том, что в 1927 году заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит Сергий и временный при нём Священный Синод потребовали от клира за границей дать письменное обязательство в полной лояльности советской власти. Также в изданном обращении называлось антицерковным предательством убийство в Варшаве советского дипломата Петра Войкова , который непосредственно участвовал в расстреле царской семьи.

В 1931 году все священники, которые отказывались во время богослужений поминать советскую власть и молиться за советских руководителей, были лишены сана и объявлены раскольниками. Однако все трудности были преодолены, и в 2007-м все чины клира РЦПЗ были окончательно признаны, а сама церковь получила самоуправляемый статус внутри Московской патриархии.