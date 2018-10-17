В Канаде легализовали марихуану

В Канаде вступает в силу закон о легализации марихуаны в рекреационных целях

Федеральный закон о легализации марихуаны в рекреационных целях вступает в силу в среду в Канаде . Таким образом, Канада станет первой среди государств Группы семи (G7) и второй в мире страной после Уругвая (легализовал в 2013 году), которая перевела этот легкий наркотик в легальное поле, разрешив его продажу, хранение и выращивание.

В 1923 году канадский парламент официально внес каннабис в запретный список. В парламентской библиотеке не сохранилось до наших дней каких-либо записей о дебатах относительно причин запрета, но есть лишь короткое заявление тогдашнего министра здравоохранения страны Анри-Северина Белана от правящей Либеральной партии, в котором говорится, что марихуана — "это новый наркотик". Спустя 95 лет либеральное правительство Канады приняло иное решение, окончательно одобрив в конце июня 2018 года законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях. Как сообщил тогда канадский премьер-министр Джастин Трюдо , употребление этого наркотика должно стать законным с 17 октября.

Легализация марихуаны — это одно из предвыборных обещаний Трюдо на триумфальных для его Либеральной партии парламентских выборах 2015 года, на которых он во многом из-за этого и заручился большой поддержкой молодых избирателей.

Суть закона

Согласно федеральному закону, продажа марихуаны будет разрешена лицам от 18 лет и старше, также допускается выращивание марихуаны в домашних условиях (до четырех растений). Разрешается покупать в специализированных магазинах и иметь при себе в общественных местах до 30 граммов высушенного или свежего каннабиса, а также масла на его основе. Федеральные власти будут отвечать за поставки этого легкого наркотика, а также выдавать лицензии на его реализацию. Решение о ценообразовании и способах распространения марихуаны будет оставлено за региональными властями, они же могут поднять возрастную планку по ее употреблению.

В законе прописаны и меры наказания за нарушение установленных норм. Так, нелегальная продажа и распространение, а также продажа марихуаны лицам младше 18 лет грозит лишением свободы на срок до 14 лет. При совершении преступления под воздействием наркотика предлагается сажать в тюрьму также на срок до 14 лет. Управление автотранспортными средствами допускается только спустя два часа после употребления марихуаны. При обнаружении в крови повышенного содержания наркотического средства грозит штраф от 1 тыс. канадских долларов ($770), а при совершении в таком состоянии дорожно-транспортного происшествия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Канадским регионам будет разрешено продавать марихуану в местах, где реализуется алкогольная продукция. Запрещено привозить в Канаду каннабис, но туристам разрешат употреблять наркотик, пока они находятся в Канаде.

Мнение регионов

Федеральная система управления Канады позволяет парламентам ее провинций и территорий вносить свои дополнения ко всем государственным законам, поэтому в каждом регионе страны будут действовать свои правила покупки, употребления и хранения марихуаны. Так, с 17 октября купить этот наркотик можно будет в онлайн-магазинах и специальных торговых точках, которые контролируются государственными органами, во всех регионах за исключением самой густонаселенной провинции Онтарио. До весны 2019 года в этом регионе приобрести каннабис можно будет только в интернет-магазинах.

Употребление марихуаны, например в Онтарио, где расположена Оттава и крупнейший город страны — Торонто, будет запрещено в больницах, точках общественного питания, на предприятиях и в коммерческих организациях, в многоквартирных домах, в учебных заведениях и около них, в городских парках и на пляжах, на остановках общественного транспорта, на детских площадках и около баров и ресторанов. Законодатели провинции Саскачеван вообще ограничили курение марихуаны границами частных домов. Самый большой штраф за нарушение местных законов пока приняли депутаты провинции Новая Шотландия, и он будут достигать 2 тыс. канадских долларов ($1,6 тыс.).

Возрастные ограничения также везде отличаются: например, в Альберте и Квебеке купить марихуану можно будет лицам, достигшим 18 лет, а вот в Британской Колумбии, Нунавуте, Онтарио и Юконе она будет доступна с 19 лет. Недавно пришедшие к власти в единственной франкоговорящей провинции Канады Квебек правоцентристы намерены поднять возрастное ограничение до 21 года, но пока голосование по этому вопросу не проводилось.

Два региона — Квебек и Манитоба, несмотря на позволение федерального закона, полностью запретили жителям выращивать это растение у себя дома. При этом квебекцам разрешили хранить дома не 30 "федеральных" грамм наркотика, а целых 150 грамм.

Число торговых точек, где можно купить марихуану, также будет ограничено, но пока регионы решают вопрос с их количеством. С 17 октября, например, в провинции Нью-Брансуик откроются только 12 мест, где можно легально купить каннабис, а в провинции Остров принца Эдуарда пока будут работать только три таких магазина и один онлайн— ритейлер. В большинстве торговых точек продажи стартуют в среду в 09:00 по местному времени.