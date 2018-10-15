Для беременных предложили ввести послабления по УК

Министерство юстиции России разработало законопроект, предполагающий возможность условно-досрочного освобождения (УДО) для беременных женщин и женщин с детьми до трех лет после отбытия четверти срока наказания.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время законодательство предусматривает возможность условно-досрочного освобождения после не менее трети отбытого срока наказания.

В ведомстве поясняют, что речь идет об осужденных за преступления небольшой тяжести.