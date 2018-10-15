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Для беременных предложили ввести послабления по УК
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Для беременных предложили ввести послабления по УК 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции России разработало законопроект, предполагающий возможность условно-досрочного освобождения (УДО) для беременных женщин и женщин с детьми до трех лет после отбытия четверти срока наказания.
Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время законодательство предусматривает возможность условно-досрочного освобождения после не менее трети отбытого срока наказания.
В ведомстве поясняют, что речь идет об осужденных за преступления небольшой тяжести.
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