«Лидеры России» ставят рекорды

Количество заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» превысило по данным на понедельник, 15 октября, 50 тысяч. Лидерами по количеству регистраций стали Центральный федеральный округ (35,5%), Приволжский (15,53%) и Северо-Западный (12,46%). Эксперты призывают отстающие округа активнее участвовать в проекте, ведь основная идея конкурса — это продвижение на региональном уровне.

Заявки на конкурс «Лидеры России» поступили из всех регионов России , а также из нескольких десятков стран мира.

Во втором сезоне конкурса на участие могут рассчитывать также те, кто гражданами России не является, но они должны сдать экзамен на владение русским языком.

Наиболее активно в проект включились участники из Центрального федерального округа, на который приходится 35,5% всех зарегистрированных.

Тон здесь задает столица, откуда поступило больше половины заявок по округу (57,57%). За ней по убыванию следуют Московская (18,08%), Воронежская (3,10%), Белгородская (2,26%), Липецкая (2,01%), Ярославская (1,78%), Владимирская (1,70%), Тульская (1,67%), Рязанская (1,63%), Тверская (1,49%), Курская (1,48%), Калужская (1,46%), Ивановская (1,21%), Смоленская (1,13%), Брянская (1,12%), Орловская (0,91%), Тамбовская (0,85%) и Костромская (0,55%) области.

Вторым по количеству регистраций среди федеральных округов стал Приволжский — отсюда поступило 15,53% заявок.

На третьем месте — Северо-Западный федеральный округ.

Участники из регионов СЗФО направили 12,46% заявок. Из них почти две трети — 62,98% — приходятся на Санкт-Петербург. Далее в рейтинге расположены Ленинградская (6,94%), Калининградская (5,59%), Вологодская (4,39%), Мурманская (4,33%), Архангельская (4,21%) области, Республика Коми (2,92%), Псковская (2,80%) и Новгородская области (2,61%), Карелия (2,51%) и Ненецкий автономный округ (0,71%).

Вне тройки лидеров оказался Сибирский федеральный округ, представивший 10,2% зарегистрированных участников.

Наиболее активно проявили себя Новосибирская область (21,63%) и Красноярский край (17,23%), за ними следуют Иркутская (13,46%), Омская (11,97%) и Кемеровская (9,72%) области, Алтайский край (8,68%), Томская область (7,21%), Забайкальский край (3,37%), республики Бурятия (3,31%), Хакасия, (2,03%) Алтай (0,77%) и Тыва (0,77%).

Уральский федеральный округ на данный момент направил 9,64% участников конкурса.

Треть из них (33,26%) — жители Свердловской области, каждый пятый (20,70%) — их Челябинской области. Тюменская область представлена 17,98% участников, далее — Ханты-Мансийский (13,40%) и Ямало-Ненецкий (10,54%) автономный округа, Курганская область (4,12%).

Некоторое отставание УФО по числу заявок на конкурс вызвано недостаточным пиаром со стороны региональных властей, считает политолог Павел Данилин . «Региональные начальники, на мой взгляд, могли бы уделять конкурсу больше внимания, — заявил он в интервью местному сайту Ura.ru. — Нужна хорошая реклама этого кадрового лифта. Ведь основная идея конкурса — это продвижение на региональном уровне».

По его словам, в данном случае очень важны позиции губернаторов: «Нужен личный пример и личный опыт. Все это у Урала есть — там сразу два губернатора одержали победу в конкурсе».

На Южный федеральный округ приходятся 8,45% участников.

В лидерах здесь Краснодарский край (36,06%) и Ростовская область (28,38%), за ними Волгоградская область (12,17%), Республика Крым (9,77%), г. Севастополь (5,52%), Астраханская область (4,81%), республики Адыгея (2,05%) и Калмыкия (1,25%).

От Дальневосточного федерального округа поступило 3,67% регистраций.

Приморский (27,40%) и Хабаровский (26,18%) края наиболее активны, оставив позади Республику Саха (Якутия) (13,51%), Амурскую (13,13%) и Сахалинскую область (9,77%), Камчатский край (4,58%), Магаданскую область (3,05%), Чукотский автономный округ (1,30%), Еврейскую автономную область (1,07%).

Регионы Северо-Кавказского федерального округа направили на конкурс 3,07% участников.

Практически половина приходится на жителей Ставрополья (49,17%), остальные — на Республику Дагестан (26,58%), Кабардино-Балкарию (8,75%), Северную Осетию — Аланию (6,67%), Карачаево-Черкесию (4,83%), Чеченскую республику (2,83%) и Республику Ингушетия (1,17%).

Никита Данюк. Конкурс управленцев «Лидеры России» поможет специалистам из регионов продемонстрировать свои способности на федеральном уровне, заявил в эфире «Радио 1» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

«Такие конкурсы помогают талантливым людям, хорошим, эффективным специалистам, например, из регионов, которые не имеют коммуникации с крупным бизнесом, с представителями политического истеблишмента, заявить о себе. И если посмотреть, то необязательно побеждать в этом конкурсе», — рассказал он.

«Многие люди, которые прошли в финал или даже в полуфинал, были замечены, например, на региональном уровне. Поэтому создание такого механизма полезно, ведь «свежая кровь» управленческой среде нужна», — пояснил эксперт.

Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года.

Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое — заместителями федеральных министров.

Во втором сезоне прием заявок проводится до 24 октября. После этого начнется заочный этап конкурса, который продлится до декабря. Полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале 2019 года, ожидается, что в него попадут около 2,7 тысяч участников.

Финал запланирован на март. Предполагается, что, как и в прошлом году, до него дойдёт около 300 человек, из которых будет выбрано 100 победителей.

Как и в конкурсе 2017-2018 годов, каждый участник, прошедший финал, получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения. Каждый победитель получит наставника, некоторые будут отобраны для участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.