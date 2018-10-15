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Константинополь руководствуется политическими мотивами
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Константинополь руководствуется политическими мотивами, заявили в РПЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Константинопольский патриархат по политическим причинам изменил свою позицию по украинскому расколу и лидеру самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарету Денисенко, который Русской православной церковью был предан анафеме, заявил Синод Русской православной церкви.
Заседание синода РПЦ прошло в понедельник в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его участники приняли специальное заявление "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви". В нем говорится о разрыве евхаристического общения с Константинопольской церковью из-за ее действий на Украине. Константинополь 11 октября, в частности, объявил о "восстановлении в архиерейском или иерейском чине" лидеров украинского раскола и их последователей и "возвращении их верующих в церковное общение".
"В письме святейшего патриарха Варфоломея святейшему патриарху Алексию II от 7 апреля 1997 года об анафематствовании Филарета Денисенко указано: "Получив уведомление об упомянутом решении, мы сообщили о нем иерархии нашего Вселенского престола и просили ее впредь никакого церковного общения с упомянутыми лицами не иметь". Ныне, спустя более двух десятилетий, Константинопольский патриархат по политическим мотивам изменил свою позицию", — сказано в заявлении Синода РПЦ.
Также отмечается, что "вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от Церкви равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами святой Церкви".
Согласно документу, "решение Константинопольского патриархата о "восстановлении" канонического статуса и принятии в общение бывшего митрополита Филарета Денисенко, отлученного от Церкви, игнорирует ряд последовательных решений Архиерейских соборов Русской православной церкви, правомерность которых не подлежит сомнению".
"Несмотря на неоднократные призывы к покаянию, после лишения архиерейского сана Филарет Денисенко продолжал раскольническую деятельность, в том числе и в пределах иных поместных церквей. Определением Архиерейского собора Русской православной церкви 1997 года он был предан анафеме", — подчеркнул Синод РПЦ.
Означенные решения были признаны всеми поместными православными Церквами, в том числе и Константинопольской церковью. "В частности, святейший патриарх Константинопольский Варфоломей 26 августа 1992 года в ответе на письмо святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II по поводу низложения митрополита Киевского Филарета писал: "Наша святая великая Христова Церковь, признавая полноту исключительной по этому вопросу компетенции вашей святейшей Русской церкви, принимает синодально решенное о вышесказанном", — сказано в заявлении синода РПЦ.
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