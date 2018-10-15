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Прихожане РПЦ не смогут молиться в храмах на Афоне
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Прихожане РПЦ не смогут молиться в храмах на Афоне 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прихожане РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за разрыва общения между Московским и Константинопольским патриархатами. Об этом сообщил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, передает ТАСС.
«Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиям»», — сказал Волков.
Он пояснил, что верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться и принимать участие в других таинствах, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока Константинополь не пересмотрит свою позицию по автокефалии на Украине.
15 октября в Минске прошло заседание синода Русской православной церкви, на котором священнослужители признали невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что такое решение синод вынудили принять последние действия Вселенского патриархата.
11 октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей. Речь идет об Украинской автокефальной православной церкви и Киевском патриархате. Также синод выразил желание вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата и продолжил процедуру предоставления томоса украинской церкви. В РПЦ эти действия посчитали легализацией раскола и заявили, что такое решение грозит катастрофическими последствиями для православного мира.
На горе Афон расположено 20 православных монастырей, которые с 1312 года находятся под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Это место считается крупнейшим в мире средоточием православного монашества и почитается как земной удел Богородицы — земля, которая находится под особенным покровительством Божией Матери. Таких мест всего четыре в мире, в их число входит Киево-Печерская лавра.
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