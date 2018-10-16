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Верующие РПЦ не смогут молиться на горе Афон
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Православные россияне больше не смогут молиться в храмах на Афоне 

ТК «Звезда» + ещё 90 3 часа назад
Это связано с тем, что Афон является канонической территорией Константинополя. Запрет будет действовать до тех пор, пока Константинопольский патриархат не пересмотрит решение по предоставлению автокефалии УПЦ.
Прихожане Русской православной церкви больше не смогут участвовать в богослужениях и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за разрыва отношений с Константинопольским патриархатом.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков. Он отметил, что Афон является канонической территорией Константинополя. Православным, причисляющим себя к РПЦ, нельзя будет молиться в храмах Константинопольского патриархата до тех пор, пока не будет пересмотрена позиция по автокефалии на Украине.
Напомним, 15 октября в епархиальном соборе Минска прошло заседание епископов из десятков поместных церквей, на котором также присутствовал митрополит Киевский Онуфрий. Священным синодом было принято решение о разрыве отношений с Константинополем после предоставления автокефалии украинской церкви.
Ранее, 11 октября стало известно, что синод Константинопольского патриархата снял анафему с отлученного от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария и приступит к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановит в Киеве ставропигию.
Таким образом, Вселенский Синод отменил юридическую силу письма, созданного РПЦ еще в 1686 году, которое предоставляло Московскому патриарху право назначать митрополита Киевского.
Решение Синода в Русской православной церкви назвали легализацией раскола и сообщили, что они нанесут большой вред, коснувшись судеб миллионов людей и на Украине и во всем православном мире.
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