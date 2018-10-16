Верующие РПЦ не смогут молиться на горе Афон

Православные россияне больше не смогут молиться в храмах на Афоне

Это связано с тем, что Афон является канонической территорией Константинополя. Запрет будет действовать до тех пор, пока Константинопольский патриархат не пересмотрит решение по предоставлению автокефалии УПЦ.

Прихожане Русской православной церкви больше не смогут участвовать в богослужениях и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за разрыва отношений с Константинопольским патриархатом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков. Он отметил, что Афон является канонической территорией Константинополя. Православным, причисляющим себя к РПЦ, нельзя будет молиться в храмах Константинопольского патриархата до тех пор, пока не будет пересмотрена позиция по автокефалии на Украине.

Напомним, 15 октября в епархиальном соборе Минска прошло заседание епископов из десятков поместных церквей, на котором также присутствовал митрополит Киевский Онуфрий. Священным синодом было принято решение о разрыве отношений с Константинополем после предоставления автокефалии украинской церкви.

Ранее, 11 октября стало известно, что синод Константинопольского патриархата снял анафему с отлученного от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария и приступит к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановит в Киеве ставропигию.

Таким образом, Вселенский Синод отменил юридическую силу письма, созданного РПЦ еще в 1686 году, которое предоставляло Московскому патриарху право назначать митрополита Киевского.

Решение Синода в Русской православной церкви назвали легализацией раскола и сообщили, что они нанесут большой вред, коснувшись судеб миллионов людей и на Украине и во всем православном мире.