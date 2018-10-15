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Глобальное потепление может породить дефицит пива
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Глобальное потепление может породить дефицит пива 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глобальное потепление может привести к резкому сокращению урожайности ячменя в умеренных широтах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Nature Plants.
Ученые из университета Калифорнии в Ирвине (США) вычислили, как изменится урожайность ячменя в двух вариантах развития событий — при отсутствии борьбы с глобальным потеплением и при соблюдении Парижских соглашений.
При неисполнении договоренностей общая урожайность ячменя в мире упадет на 17%. Больше всего от глобального потепления пострадает Европа и юг Канады. При этом на севере США, в южных регионах Сибири, на Урале и в Поволжье урожайность этого злака может вырасти на 50-60%.
При соблюдении условий договора урожайность ячменя упадет в среднем по миру на 4-5%, утверждают ученые.
По их словам, падение урожайности может привести к сокращению «пивных» посадок ячменя — большая часть злака будет выращиваться на корм скота. Это в свою очередь приведет к уменьшению поставок ячменя на пивные заводы и удорожанию конечного продукта в среднем по миру в два раза, а в Ирландии — в 6,5 раз.
«Наши расчеты показывают, что общее производство пива в мире сократится на 16% в те годы, когда на Земле будут царить волны жары и засуха. Это сравнимо с текущим уровнем потребления пива в США. Рост цен и дефицит могут лишить пива сотни миллионов людей по всему миру», — заключают ученые.
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