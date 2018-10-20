Ещё
РПЦ осудила Вселенского патриарха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бабушка керченского стрелка сделала признание
Бабушка керченского стрелка сделала признание

РПЦ признала Вселенского патриарха раскольником 

Lenta.ru + ещё 161 1 час назад
Фото: РИА Новости
Русская православная церковь (РПЦ) постановила, что Константинопольский патриарх Варфоломей является раскольником. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала Россия-24. Его слова передает ТАСС.
Украинские раскольники «подчинили» себе Киево-Печерскую лавру
«Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны», — пояснил он.
19 октября Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) поддержал позицию РПЦ и объявил о разрыве евхаристического общения с Вселенским патриархатом, объявил его решения недействительными и обвинил в искажении концепции истинного православия.
При этом Константинополь в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве объявил, что продолжит общение с РПЦ, и подчеркнул, что в его приходах могут молиться и посещать таинства все православные верующие.
Конфликт между православными церквями разгорелся после решений Константинопольского патриархата по Украине. 11 октября синод снял анафему с глав непризнанных в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной церкви. Ранее в стране действовала только одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европейцы побывали в Крыму и пожалели460
Бабушка керченского стрелка сделала признание68
Россия приставила нож к горлу НАТО330
Выброшенный из могилы гроб шокировал уральцев9
У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание80
Видео
04:56
Стала известна надпись на футболке керченского стрелка
Происшествия
04:56
Найдено место тренировок керченского стрелка
Криминал Происшествия
01:40
Россия приставила нож к горлу НАТО
В мире Армия
02:37
Как киевляне переживают жизнь без горячей воды
В мире Статьи
02:57
Мир без тайн: «Большой брат» следит за всеми
Технологии Статьи
00:58
Европейцы побывали в Крыму и пожалели
В мире Общество
01:01
США решили запугать весь мир ядерной войной
В мире Конфликты
02:54
Фестиваль шоколада проходит в Москве
Новости Москвы
00:36
Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть
Общество Статьи
04:30
Украинские раскольники сделали неожиданное заявление
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение