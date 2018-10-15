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Звукорежиссера Овсянникова похоронят 17 октября
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Звукорежиссера рок-группы «Крематорий» С. Овсянникова похоронят 17 октября 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Звукорежиссера рок-группы «Крематорий» С. Овсянникова похоронят 17 октября 2018 г. на кладбище в столичном регионе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор группы Наталья Серая.
«Похороны состоятся 17 октября. Об этом нам сказала его жена Татьяна. Место и время она сообщит чуть позже. Но это будет кладбище либо в Москве, либо в Подмосковье. Они любили жить в Подмосковье», — сказала Н. Серая.
Ранее лидер группы А. Григорян сообщил агентству, что звукорежиссер рок-группы «Крематорий» С. Овсянников скончался на 60-м году жизни.
Российская рок-группа «Крематорий» была основана в Москве в 1983 г. С. Овсянников принимал участие в записи почти 20 альбомов группы, последний из которых вышел два года назад.
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