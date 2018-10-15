Психолог: В России стресс слезами не снимают

Заведующий отделом медицинской психологии объяснил НСН невозможность применения японских практик в области снятия стресса.

Японии набирают популярность «занятия по плачу», которые проводят в школах и компаниях, чтобы снимать стресс и поддерживать психическое здоровье работников и учеников. По мнению наставников по плачу, слезы более эффективны для расслабления, чем смех или сон. В программе занятий основное место занимает стимулирование слез сентиментальными фильмами, печальной музыкой и вдохновляющими книгами.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН заявил, что японские методы снятия стресса не приживутся в России из-за культурных различий.

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«Слезы — это не лучшая терапия, а одна из. Такая же, как и смех, как груша с лицом начальника, которую можно бить. Российским реалиям, боюсь, это не подходит. У нас люди не очень позитивно относятся к слезам. Исчезла даже такая культура коллективного плача, как, например, на похоронах. Кто сейчас хорошо воет на могилах предков? Так что я не думаю, что в нашу культуру легко внести такой элемент. Это касается и груши в виде начальника, которую можно ударить, уходя с работы. Кстати, это очень действенный метод снятия стресса. Японцы давно это делают, очень сильно помогает. Россиянам такая штука бы подошла, если бы у нас начальники были нормальные. У японцев стабильная система со сложными отношениями "начальник-подчиненный". Со стремлением, чтобы все долго работали на одном и том же месте. Там существуют такие методы, и начальство потом не занимается "поеданием" этих сотрудников. А у нас я точно знаю, чем это кончится», — заключил он.

В 2015 году в Японии вступил в действие закон, обязывающий японские компании с численностью персонала свыше 50 человек предлагать своим сотрудникам прохождение теста на стресс. В свою очередь в Великобритании появился министр по предотвращению самоубийств. Предполагается, что одноименное ведомство будет оказываться помощь людям, пытающимся побороть стресс и мысли о смерти.