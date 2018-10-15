Россиян возмутил московский завтрак за 95 тысяч

Интернет-пользователи обратили внимание на меню московского отеля Ritz-Carlton, где посетителям предлагают «царский завтрак» на две персоны за 95 тысяч рублей. Об этом сообщает «Ура.ру».

В «царский завтрак» входит бутылка шампанского «Дом Периньон», литр свежевыжатого сока, 50 граммов белужьей икры с блинами, сметаной и перепелиными яйцами, стейки с яичницей-глазуньей и трюфельным маслом, мясное, рыбное и сырное ассорти, фруктовая тарелка, выпечка, джем, мед, масло и горячие напитки на выбор.

«Лицо может треснуть», — так прокомментировал набор блюд один из пользователей.

«А кто царский завтрак заказывать не хочет, тому хлеб с вареньем и стакан кипяточку принесут», — добавил @Rev51117.

«95к рублей за завтрак?» — возмутился @max_bloodnovski.

«Ура.ру» отмечает, что в Ritz-Carlton уже убрали из меню позицию «царский завтрак». Почему было принято такое решение, не уточняется.

Ранее в Twitter появилось множество шуток о богатстве москвичей. Все началось с рассказа жителя Екатеринбурга, который пожаловался на тяжелую жизнь. Пользователи начали иронизировать на тему того, что у жителей Москвы якобы нет проблем с деньгами. Они уверяли, что москвичам доплачивают за покупки в магазинах и бесплатно выдают айфоны.