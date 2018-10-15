Белорусского священника отстранили за критику Кирилла

Белорусского священника отстранили от службы за критику патриарха Кирилла

В субботу, 13 октября, Шрамко опубликовал в своем Facebook пост, в котором высказал мнение, что патриарх проявил «демонстративное презрение» к православным Белоруссии , не пообщавшись с ними у Собора сошествия Святого духа в Минске

«Почему не дать им минимальный живой контакт? Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и выйдя из нее, даже не обернуться? Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ? Сказать несколько теплых слов, кому-то пожать руки?» — задался вопросом Шрамко.

В своем комментарии «Радыё Свабода» священник сообщил, что получил устный запрет на проведение служения.

«Мы ожидали патриарха утром, меня позвали и сказали, что я не могу уже служить, что есть запрет. Подробности, мол, будут во вторник. Так что жду. А там может быть самое разное: и темы разные, и условия», — указал он.

Кроме того, по утверждению священника, с ним побеседовали охранники патриарха, которым не понравилось, что Шрамко фотографировал номера автомобиля, на котором приехал Кирилл.

«Мне доказывали, что это нормально, что у патриарха столько охранников, что везде так, и иначе нельзя — мол, я не знаю, как рискует патриарх. Когда я сказал, что наш митрополит также предстоятель, но нет никакой охраны, и пока ничего не случилось, то мне в ответ сказали что-то неуважительное в адрес митрополита: мол, значит, не заслужил, ничего собой не представляет. Сказал это один из известных всем представителей окружения патриарха», — сообщил он.