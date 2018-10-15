Песков пожелал здоровья Венедиктову

Песков пожелал скорейшего выздоровления Венедиктову

"Пользуясь случаем, хочу пожелать скорейшего выздоровления Алексею Алексеевичу [Венедиктову]", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" был экстренно госпитализирован и прооперирован в одной из столичных клиник 13 октября. Сам Венедиктов отметил, что операция прошла успешно, и он чувствует себя относительно неплохо.

"Мне придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты", — добавил журналист.

Алексей Венедиктов родился в 1955 году в Москве. Венедиктов — российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" с 1998 года, президент телекомпании "Эхо-ТВ" с 2002 года.