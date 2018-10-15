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Песков пожелал здоровья Венедиктову
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Песков пожелал скорейшего выздоровления Венедиктову 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.
"Пользуясь случаем, хочу пожелать скорейшего выздоровления Алексею Алексеевичу [Венедиктову]", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" был экстренно госпитализирован и прооперирован в одной из столичных клиник 13 октября. Сам Венедиктов отметил, что операция прошла успешно, и он чувствует себя относительно неплохо.
"Мне придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты", — добавил журналист.
Алексей Венедиктов родился в 1955 году в Москве. Венедиктов — российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" с 1998 года, президент телекомпании "Эхо-ТВ" с 2002 года.
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