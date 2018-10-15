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«Лента.ру» запускает «Ленту добра»
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«Лента.ру» запускает «Ленту добра» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Дорогие читатели!
Каждый день на «Ленте.ру» выходят сотни материалов. И далеко не все из них дарят заряд позитива. Ничего не поделаешь — современный мир полон неприятных, но важных новостей.
Войны, курс рубля, санкции, громкие преступления и людские трагедии, — все это явно не прибавляет оптимизма читателям.
Именно поэтому Lenta.ru запустила раздел «Лента добра», где живут только позитивные материалы. Чтобы отдохнуть от насилия, нестабильной международной обстановки и политики, достаточно нажать специальный тумблер в боковом меню.
Удачного путешествия в мир добра и позитива!
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