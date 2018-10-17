Омский аэропорт предложили назвать в честь Летова

Омскому аэропорту имени Егора Летова придумали звучный слоган

Пользователи Twitter одобрили инициативу назвать аэропорт Омска в честь российского панк-рок-музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова . Поклонники музыканта также предложили вариант слогана для аэропорта.

«А мне нравится идея назвать аэропорт Омска именем Егора Летова. Назвать и большими золотыми буквами над входом написать: ВСЕ ЛЕТИТ В ***** [женский половой орган]», — написал @atticus_flinch. Со схожим предложением выступило еще несколько десятков пользователей Twitter.

«Аэропорт имени Летова, терминал — "Все летит в *****", зал ожидания — "Мышеловка", кассы — "Непрерывный суицид", взлетно-посадочная полоса — "Русское поле экспериментов"», — предложил свой вариант ‏@AndreyVacant.

«Все летит в *****» — строчка из припева песни Летова «Винтовка — это праздник», написанной в 1988 году. Композиция вошла в альбом «Гражданской обороны» под названием «Армагеддон-Попс», вышедший в 1989-м.

15 октября сообщалось, что руководитель Агентства региональных исследований Виктор Корб предложил дать аэропорту название «Омский аэропорт имени Егора Летова, aka Egor Letov International Airport», поскольку Омск — город, в котором родился музыкант.

Ранее в октябре ряд российских общественных организаций выступил с инициативой дать аэропортам дополнительные названия. В связи с этим предполагается провести общенациональный конкурс по выбору названий среди имен выдающихся россиян. Отмечалось, что после этого в аэропортах может появиться соответствующее тематическое оформление.