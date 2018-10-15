Минтранс принял решение по замене МАК

«Ъ» узнал о решении по созданию альтернативы МАК

Правительство наконец одобрило идею Минтранса о создании Международного бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов, которое придет на замену Межгосударственному авиационному комитету (МАК). Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект соответствующего распоряжения.

По данным газеты, распоряжение правительства по созданию бюро будет опубликовано на этой неделе. Представитель вице-премьера Максима Акимова подтвердила, что документ уже подписан.

Основной функцией новой структуры станет "экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий". В отличие от МАК, бюро будет расследовать не только происшествия, но и серьезные инциденты, " которые отличаются только последствиями, но не обстоятельствами".

Переговоры о создании новой структуры Минтранс проведет с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, уточняет издание. Газета напоминает, что обсуждение передачи функций МАК другой структуре велось с середины 2016 года.