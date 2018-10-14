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Память узников Собибора почтили на Поклонной горе
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Память узников Собибора почтили на Поклонной горе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве на Поклонной горе прошла церемония, посвященная 75-й годовщине восстания в нацистском лагере Собибор.
Участники почтили память узников Собибора. Церемония прошла у монумента «Трагедия народов», передает Пятый канал.
Среди выступавших на митинге была Наталья Ладыченко — внучка советского офицера Александра Печерского, который возглавил восстание. Ладыченко рассказала, что ее дед с соратниками каждые пять лет собирались вместе 14 октября.
Она отметила, что сейчас уже «практически не осталось никого в живых из тех, кто принимал участие в организации побега, и просто людей, которые попали в эти жернова смерти, в лагерь смерти Собибор», но тем важнее помнить о тех событиях, чтобы избежать их повторения.
«Живы потомки людей, которые прошли лагерь смерти Собибор, поэтому очень важно чтобы мы все, и они, и наши дети, правнуки помнили о том, что было тогда», — заявила Ладыченко.
В ходе церемонии курсанты военных училищ и юнармейцы возложили венки к монументу «Трагедия народов». В небо выпустили 2 тыс. черных шаров с надписью «#помни Sobibor».
Как уже сообщалось, участие в траурном митинге приняли около 1,5 тыс. реконструкторов, кадетов военных училищ, волонтеров и просто неравнодушных к этому событию людей.
Для участников митинга в Музее Победы организован бесплатный показ фильма «Собибор» и осмотр выставки, посвященной Печерскому.
Аналогичные траурные митинги состоятся еще более чем в 50 странах.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о личности человека, который организовал восстание в Собиборе.
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