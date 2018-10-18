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Жители более 45 стран захотели стать «Лидерами России»
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Жители более 45 стран захотели стать «Лидерами России» 

Lenta.ru + ещё 61 1 час назад
Фото: страница «Лидеры России – конкурс управленцев» ВКонтакте
Более 80 тысяч человек из России и 46 государств подали заявки на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Об этом сообщается на сайте мероприятия в четверг, 18 октября.
«Заявки приходят не только из ближнего зарубежья, но и со всех континентов мира — из таких стран как США, Китай, Вьетнам, Корея, Марокко, Бахрейн, Мексика, Чили, Корея, Новая Зеландия и многих других. Это подтверждает высокий интерес к конкурсу и его международный статус», — отметил руководитель проекта Алексей Комиссаров.
Среди стран ближнего зарубежья по количеству поданных заявок лидируют Беларусь, Казахстан, Латвия, Узбекистан и Украина. Также большую заинтересованность продемонстрировали жители Германии, Израиля, Канады, США и Болгарии.
Возможность участия иностранных граждан — нововведение этого года. Организаторы пояснили, что во время первого конкурсного сезона получали огромное количество писем с просьбами расширить географию участников. Основное требование для претендентов — свободное владение русским языком. Кроме того, участники должны подтвердить свою готовность работать в России или ее представительствах за рубежом.
Также в этом сезоне было увеличено количество наставников. К их числу ранее присоединилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Комментируя свое решение, она рассказала, что и сама участвовала в подобном мероприятии в США.
Победителями первого конкурса управленцев стали 103 человека, из них двое стали губернаторами, трое — заместителями федеральных министров.
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