«Любит яблоки и неравнодушен к грушам»: глава ставропольского хозяйства рассказал о визите Путина

В воскресенье, 14 октября, в России отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Во вторник президент страны Владимир Путин посетил фермерское хозяйство «Рассвет», где его угостили яблоками и подарили ему выращенные там саженцы. В интервью RT глава сельхозобъединения «Сады Ставрополья» Айдын Ширинов и губернатор края Владимир Владимиров рассказали, о чём они говорили с президентом, каких успехов удалось добиться отрасли и какие цели стоят перед аграриями сегодня.

О фермерском хозяйстве Айдына Ширинова мы писали в августе. Его предприятие — одно из лидеров отрасли. Накануне профессионального праздника сельхозработника президент России Владимир Путин посетил Ставрополье. На встрече с ним присутствовал и глава «Садов Ставрополья» Айдын Ширинов.

«Президент — наш единомышленник»

— Чуть больше двух месяцев назад мы обсуждали ваше хозяйство в связи с импортозамещением. И буквально через два месяца к вам приезжают президент и премьер-министр. О чём говорили, почему заинтересовало ваше хозяйство, что обсуждалось, что осталось за кадром?

— В первую очередь руководителей интересовали наши результаты. Как решаются те задачи, которые они ставили правительству и нам, бизнесу. И они приехали «сверить часы» — узнать, что сделано за это время.

Конечно, я был рад, что президент увидел: мы не сидели сложа руки, мы работали и совершили прорыв. Мы много общаемся с нашими зарубежными коллегами. Они говорят, у них ушло бы на это несколько десятилетий, два-три минимум. Фактически мы все эти четыре года работали на пределе, без выходных и без отпусков. Но нам очень приятно, что мы видим результат. И самое главное, что этот результат имеет оценку у наших потребителей, они довольны.

— Как оценили ваше хозяйство?

— Вы знаете, без камер было сказано буквально следующее: «Если бы мне эту картинку просто показали, то я бы не поверил, что это сделано за четыре года».

Из маленькой пробирочки мы получили готовый продукт, который уже сегодня-завтра идёт на прилавок. И конечно, это заслуга наших работников и нашей науки и поддержка от правительства.

— Хорошо поддерживали?

— Нам, крестьянам, всегда мало, всегда хотелось бы больше. Но те меры, которые есть, сделали своё дело. Надо идти дальше, надо их совершенствовать, делать их целевыми, не размазывая по всем отраслям, точечно бить на те направления, которые нам необходимы сейчас: это генетика, это образование. Образование и наука отстали, они в срочном порядке нуждаются в трансформации и синхронизации под современные технологии. И это мы обсуждали с президентом.

— Как с генетиками планируете работать?

— Первое, что нам необходимо, это организация государственно-частного партнёрства. Сегодня это разрешено не всем государственным центрам. Сейчас мы ждём закон, дающий возможность создавать такие учреждения. Аналоги есть за границей, где генетики занимаются чистотой материала, а бизнес — его тиражированием, выходом на рынок и получением денег. И часть этих денег направляется обратно в науку и двигает её в те перспективные направления, которые востребованы рынком. Мы десять лет мечтали о том, чтобы с нами и Минсельхоз, и Министерство образования разговаривали на одном языке. И нам очень приятно, что мы, наконец-то, путём споров, обид, разногласий, но тем не менее к этому пришли. И самое главное, что президент — наш единомышленник.

— Президент любит яблоки?

— Он очень любит яблоки. И открыл секрет, что очень неравнодушен и к грушам.

Недавно мы высадили в Карачаево-Черкесии грушевый сад, первый современный именно российский грушевый сад. Высадили порядка 4 га. И в ближайшие два года будет более 20 га груши в Карачаево-Черкесии.

Следующий такой же проект будет реализован в Ставропольском крае. Но это не просто грушу высадили. Мы её, скажем так, зачали, вырастили, адаптировали к нашим российским условиям. Три года этот саженец держали у себя в питомнике и потом пересадили в сад. В марте посадили, и в этом году уже первый урожай можно получить. Хотя было много скептиков, которые не верили, что в России можно возродить направление груши. Мы послужим примером.

«Даже в тундре можно что-то вырастить»

— Помимо яблок и груш что ещё планируете запустить?

— У нас сегодня фруктовое направление ещё не всё освоено. Мы идём последовательно. Мы хотели бы закрепиться и чувствовать себя уверенно в яблоне. Второй этап, который уже начал у нас развиваться, — это груша. И третий этап — косточковые, которые очень востребованы на юге страны, в Краснодарском крае, в кавказских республиках — черешня, персики, нектарины, вишня.

Вишня сегодня очень востребована в мире. Если будем саженцы в больших количествах производить, то можем даже экспортировать.

Рынок большой. И на своём примере мы бы хотели показать, чтобы наши коллеги-питомниководы активно шли, инвесторы не боялись, вкладывали деньги в питомниководство и в нашу науку. У нас разные климатические зоны, у нас разные регионы. Но у нас в России практически везде, включая тундру, что-то можно вырастить.

У нас в Ставропольском крае запущен проект для личных подсобных хозяйств в десять соток: совместно с Мичуринским центром мы разработали интенсивную современную технологию садоводства и засадили уже около 200 участков.

Представьте: каждый получает возможность от Ставропольского края высадить у себя на участке за государственные деньги суперинтенсивный сад. Главное — желание и наличие земли.

На десяти сотках мы высаживаем сад. Точно такой же, как тот, куда мы приглашали президента. Он интересовался: «Это только для больших хозяйств?» Мы сказали: «Нет, уже есть и для маленьких». Уже есть первый урожай. В дальнейшем участники программы (а это в основном пенсионеры) с десяти соток смогут собирать от 8—12 тонн яблок. По ценам этого года это где-то 300—500 тыс. рублей за сезон.

— Сколько времени нужно, чтобы дерево выросло от косточки до саженца, а потом от саженца до первого урожая?

— От косточки до саженца проходит где-то порядка пяти лет. От саженца до первого урожая — ещё два года.

Например, тому саду, где был президент, всего полтора года. Мы его осенью 2016-го высадили. А осенью 2018-го уже получили урожай. До плодоношения — два-три года. И это дерево будет служить садоводу, который хорошо с ним обращается, 25—30 лет. Но матушку-природу не перескочишь. Здесь нам должна помочь наука. Раньше от семечки до начала урожая проходило 15 лет. Сейчас мы этот процесс сократили в два раза. Семь лет — это уже прорыв.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал RT, как развивается сельское хозяйство в регионе.

— О чём шла речь на встрече с президентом?

— Было множество вопросов — и частного характера, и не частного. Люди переживают, будет ли продолжена поддержка садоводчества. Президент пошутил, сказал, что мы поддержим и садики (то есть детские садики), и сады.

— Что такого интересного было в саду, который посетил президент? Почему выбрали именно фруктовый питомник и сад?

— Нам это необходимо, потому что на сегодня мы ещё на три четверти не наполнили свой рынок яблоками. То есть мы потребляем около 13 млн тонн, а производим всего три.

— Какой эффект в отрасли от импортозамещения?

— Мы за три года прошли путь, который другие страны проходят за 30 лет. Мы сегодня посадочный материал с клеточного уровня поднимаем и можем спокойно обеспечивать себя саженцами яблок и груш. Дальше надо с растениеводства уходить на племенное животноводство, на крупный рогатый скот. Семеноводство — свёкла, кукуруза. Для человеческой мысли и для человеческих рук это огромное дело. Дальше при поддержке государства развивать свои сорта. Это очень дорого.

— В Ставропольском крае живут более ста национальностей. И представители ещё одной национальности — южноафриканские буры — хотят влиться в Ставропольский край. Как к этому относятся на официальном уровне?

— Вы знаете, в межнациональном согласии всё хорошо. Конфликты, конечно, случаются. Но сегодня нет явно проявляющейся межнациональной нетерпимости. Все межнациональные, межконфессиональные конфликты являются производными от экономических и бытовых: кто-то машину не туда поставил, кто-то на чью-то землю зашёл, у кого-то овца зашла на зеленяк.

Если говорить о бурах, это не случайно. К нам приезжали немцы, семья Мартенсов. Приехали, обустроились. Сегодня переехали в село — живут, занимаются фермерством. То же самое происходит с бурами. Мы встретим и разместим любых людей на территории Ставропольского края. Мы специально для этого сегодня формируем инфраструктуру, чтобы люди могли приехать, остановиться и оглядеться. Да просто посмотреть, чем тут будут заниматься. И буры для нас — это, мне кажется, следующий этап, может быть, ступень. Это люди, которые хотят приехать и хотят у нас жить, вместе с нами, в мире и согласии. У нас больше ста национальностей. Все по одним улицам ходим, отмечаем одни праздники государственные. И все живем в своём хорошем, достойном мире. И мне кажется, любая национальность, которая приедет, увидев этот мир, просто захочет стать его частью.

Ректор государственного аграрного университета Владимир Трухачёв в комментарии RT заявил, что у края есть всё, что нужно для интенсивного развития агроотрасли.

— Импортозамещение способствует тому, чтобы развивалось сельское хозяйство. О каких аспектах этого процесса шёл разговор с президентом?

— Сегодня село уже не та яма, которая была. Есть отдача, конкретная, наша — не турецкая, не египетская, а наша.

Вкусовые качества наших яблок многократно превосходят европейские и все другие.

Мы сегодня одариваем яблоком нашего российского потребителя. А это жизнь. Жизнь вместе с витаминами. Поэтому мы были очень рады нормальному, хорошему, позитивному разговору президента с нашими растениеводами.

Сегодня нет аспекта, который был бы вне поля нашего внимания. И если мы больше говорили о растениеводстве, то мы не уходили и от животноводства. Есть уже сегодня мраморная говядина и у нас на Ставрополье. В колхозе «Родина» Красногвардейского района мы за 14 лет вывели дмитриевский тип герефордского скота. Это мраморная говядина, которая нисколько не уступает сегодня английской, американской или канадской. А стоит в три раза дешевле.

— Президент посетил хозяйство, которое не просто выращивает яблоки, а занимается выращиванием саженцев. Потребность в каких саженцах, кроме яблок, ещё есть у Ставропольского края?

— Мы хотели бы не только семечковые, но и косточковые фрукты: сливу, абрикосы, персики. И саженцы, и сады. Вокруг аэропорта в Минеральных водах выделены 400 га сегодня для садов. Взлётно-посадочная полоса будет окружена 400-гектарным фруктовым садом. Город должен быть садом. Край должен быть садом.

Четыре года назад подобное совещание президент проводил у нас, в Ставропольском аграрном университете. Поэтому мне было интересно, что изменилось за четыре года. Сегодня ещё глубже посмотрели на вопросы сельского хозяйства. Мы уже ушли от вопросов первой необходимости. Раньше была нужна буханка хлеба. Раньше нужен был небольшой кусочек мяса. А сегодня мы уже пошли на другие виды продукции. Это говорит о том, что за четыре-пять лет мы ушли далеко вперёд. И я верю, что за четыре следующих года село должно вернуть свою российскую славу. Мы должны кормить Европу и полмира — и это нам по силам.