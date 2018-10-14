Якутия победила в конкурсе проектов госпрограмм

В воскресенье в Хабаровске команды управленцев от регионов Дальнего Востока представляли проекты государственных программ по социально-экономическому развитию субъектов. Проекты были презентованы в рамках образовательной программы РАНХиГС "Развитие региональных команд", они разрабатывались в течение нескольких месяцев обучения. Гран-при получил проект госпрограммы от команды Якутии, лучшим признали проект камчатской команды, а зрительские симпатии были отданы магаданской команде.

"Проект государственной программы по развитию Якутии направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в жизнь, речь идет о повышении эффективности государственного сектора, применении цифровых технологий в энергосбережении, о создании цифрового контура учреждений здравоохранения, единого пространства знаний. На финансирование этой программы до 2024 года необходимо 99 млрд рублей, большая часть из них должна быть направлена на создание цифровой инфраструктуры", — рассказали участники команды-победителя во время презентации проекта, добавив, что источником финансирования станет национальная программа "Цифровая экономика РФ", а также частные инвестиции.

Директор центра разработки образовательных программ, стандартов и технологий высшей школы госуправления РАНГХиГС Завен Айвазян позднее сообщил журналистам, что программа команды Якутии в целом предполагает цифровую трансформацию региона, камчатская команда представила программу по утилизации и переработке мусора, команда от Магаданской области — программу по диверсификации экономики за счет ухода от сырьевой модели экономики и развития туризма.

"Команды далее будут дорабатывать свои программы у себя в регионах, доводить их до уровня официальных документов, утверждать их и успешно реализовывать", — сказал Айвазян.