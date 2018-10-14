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Хозяев опасных собак отправят на спецподготовку
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Хозяев опасных собак отправят на спецподготовку 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Строгую регламентацию владения животными, особенно теми, что могут представлять опасность для человека, предложил ввести сенатор Олег Морозов, сообщило РИА «Новости». Для этого придется подготовить перечень пород собак, владение которыми будет возможно только после специальной подготовки их хозяев.
«Я сторонник строгой регламентации владения животными, особенно такими, которые могут представлять опасность для человека. К примеру, вполне допускаю, что должен быть перечень пород собак, владение которыми регламентируется особой подготовкой владельца», — заявил сенатор.
По мнению Морозова — собачника с многолетним стажем, владельца нескольких крупных собак — в поведении пса всегда виноват человек. Кроме того, сенатор предложил ввести ощутимую ответственность для тех, кто выгуливает своих домашних любимцев без поводка и намордника.
«Беда в том, что как только эта тема начинает обсуждаться, так называемые зоозащитники встают на дыбы. Собак, безусловно, надо любить. Но не в ущерб людям», — заявил Морозов.
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