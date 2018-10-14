Жила не на 3,5 тысячи: экс-министр получала пособие

Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова , уволенная за призыв жить на 3,5 тысячи рублей в месяц, помимо заработной платы получала из бюджета материальную помощь — ежегодно по 200 тысяч рублей. Кроме того, известно, что муж Соколовой является владельцем рыбного завода в Вольске . В 2017 году Соколова задекларировала доход в 2,3 млн руб. Она также указала, что владеет жилым домом и приусадебным участком.

Скандальная теперь уже экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уволенная из-за слов о том, что 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно для проживания, если питаться «макарошками», помимо заработной платы получала из бюджета материальную помощь — ежегодно по 200 тысяч рублей.

Данные о выплатах значатся в официальном отчете о доходах. Кроме того, известно, что муж Соколовой является владельцем рыбного завода в Вольске, однако предприятие не приносит доходов, и за Соколовой числятся многомиллионные долги, передает ФАН.

Скандал начался в пятницу 12 октября — заявление чиновницы снял на видео, а затем выложил в Сеть корреспондент издания «Общественное мнение».

Свою точку зрения Наталья Соколова высказала на обсуждении вопроса об увеличении прожиточного минимума в Саратовской области.

Министр предложила увеличить в следующем году прожиточный минимум на 288 руб., однако депутаты саратовской думы настаивали на прибавке в 500 руб.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила Соколова.

При этом, когда депутат Николай Бондаренко предложил главе ведомства жить на эти деньги, она сказала, что ей этой суммы не хватит из-за «статуса министра».

Кстати, во время разговора с депутатом Соколова выразила надежду, что снимавший беседу на телефон Бондаренко не выложит ее в интернет, который, по ее словам, она ненавидит. К тому же, отметила она, «диалог был не совсем рабочий, он был неформальный».

Спустя некоторое время после этого диалога Бондаренко заявил агентству «Свободные новости» , что тратя на продукты такую сумму, прожить месяц просто невозможно. «А если питаться только хлебом и макаронами, то это неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего веса», — уточнил он.

Видео быстро набрало популярность в интернете. И спустя буквально несколько часов после публикации Наталью Соколову уволили с должности министра труда, занятости и миграции Саратовской области. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Нина Попова.

«Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», — заявил губернатор области Валерий Радаев, отметив, что будет принимать самые жесткие меры в отношении тех, кто забывает о своей ответственности.

Согласно документам на сайте правительства области, в 2017 году Соколова задекларировала доход в 2 млн 296 тыс. руб. Она также указала, что владеет жилым домом и приусадебным участком. В пользовании у нее находилась квартира площадью 46,5 кв. м.

Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин из личного опыта предупредил, что питание на прожиточный минимум представляет угрозу здоровью, и посоветовал саратовскому министру сначала испробовать это на себе, прежде чем делать подобные заявления, передает НСН.

«Калорийность прожиточного минимума граждан РФ сейчас сопоставима с калорийностью немецких военнопленных в советских лагерях, причем во время войны.