Жила не на 3,5 тысячи: экс-министр получала пособие 

Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уволенная за призыв жить на 3,5 тысячи рублей в месяц, помимо заработной платы получала из бюджета материальную помощь — ежегодно по 200 тысяч рублей. Кроме того, известно, что муж Соколовой является владельцем рыбного завода в Вольске. В 2017 году Соколова задекларировала доход в 2,3 млн руб. Она также указала, что владеет жилым домом и приусадебным участком.
Скандальная теперь уже экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уволенная из-за слов о том, что 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно для проживания, если питаться «макарошками», помимо заработной платы получала из бюджета материальную помощь — ежегодно по 200 тысяч рублей.
Данные о выплатах значатся в официальном отчете о доходах. Кроме того, известно, что муж Соколовой является владельцем рыбного завода в Вольске, однако предприятие не приносит доходов, и за Соколовой числятся многомиллионные долги, передает ФАН.
Скандал начался в пятницу 12 октября — заявление чиновницы снял на видео, а затем выложил в Сеть корреспондент издания «Общественное мнение».
Свою точку зрения Наталья Соколова высказала на обсуждении вопроса об увеличении прожиточного минимума в Саратовской области.
Министр предложила увеличить в следующем году прожиточный минимум на 288 руб., однако депутаты саратовской думы настаивали на прибавке в 500 руб.
«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила Соколова.
При этом, когда депутат Николай Бондаренко предложил главе ведомства жить на эти деньги, она сказала, что ей этой суммы не хватит из-за «статуса министра».
Кстати, во время разговора с депутатом Соколова выразила надежду, что снимавший беседу на телефон Бондаренко не выложит ее в интернет, который, по ее словам, она ненавидит. К тому же, отметила она, «диалог был не совсем рабочий, он был неформальный».
Спустя некоторое время после этого диалога Бондаренко заявил агентству «Свободные новости», что тратя на продукты такую сумму, прожить месяц просто невозможно. «А если питаться только хлебом и макаронами, то это неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего веса», — уточнил он.
Видео быстро набрало популярность в интернете. И спустя буквально несколько часов после публикации Наталью Соколову уволили с должности министра труда, занятости и миграции Саратовской области. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Нина Попова.
«Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», — заявил губернатор области Валерий Радаев, отметив, что будет принимать самые жесткие меры в отношении тех, кто забывает о своей ответственности.
Согласно документам на сайте правительства области, в 2017 году Соколова задекларировала доход в 2 млн 296 тыс. руб. Она также указала, что владеет жилым домом и приусадебным участком. В пользовании у нее находилась квартира площадью 46,5 кв. м.
Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин из личного опыта предупредил, что питание на прожиточный минимум представляет угрозу здоровью, и посоветовал саратовскому министру сначала испробовать это на себе, прежде чем делать подобные заявления, передает НСН.
«Калорийность прожиточного минимума граждан РФ сейчас сопоставима с калорийностью немецких военнопленных в советских лагерях, причем во время войны.
Я поставил эксперимент в свое время, в середине нулевых. Я в течение месяца питался на прожиточный минимум. Должен сказать, что это оказалось очень серьезным риском для моего здоровья, хотя я не употреблял лекарства, я не платил из этих денег за ЖКХ, мне не нужно было из этих денег покупать себе одежду. Я думаю, что госпоже министру стоило бы поставить на себе эксперимент, прежде чем открывать отверстие в верхней части своего тела на эту тему, и самой пожить месяцок на этот прожиточный минимум», — заявил экономист.