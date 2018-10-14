Ещё
Навальный вышел на свободу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Перекрывшая МКАД жена депутата сделала заявление
Перекрывшая МКАД жена депутата сделала заявление

Навальный вышел на свободу после ареста 

Ведомости + ещё 23 2 часа назад
Фото: ТАСС
Политик Алексей Навальный вышел из спецприемника, где отбывал административный арест. Об этом сообщает «Дождь».
В общей сложности политик провел в спецприемнике 50 суток. Сначала, 27 августа, Тверской суд Москвы отправил его под административный арест на 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла в конце января. Навального арестовали во время подготовки другой акции — против повышения пенсионного возраста, которая прошла во многих городах России в единый день голосования — 9 сентября. Сам Навальный на акции не присутствовал, так как был под арестом.
Он отбыл арест 24 сентября, но на выходе из спецприемника его снова задержали. В то день суд арестовал Назального еще на 20 суток — за организацию акции против повышения пенсионного возраста.
Акция против повышения пенсионного возраста, которая прошла в России 9 сентября, во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, была не согласована с властями и завершилась массовыми задержаниями. По данным «ОВД-Инфо» в целом по России задержали более 800 человек, из них около 350 в Петербурге. МВД сообщало, что в общей сложности в Москве и Петербурге задержаны «около 100 человек».
Ведомости: последние новости
Министр обороны Украины ушел с воинской службы Армен Джигарханян госпитализирован в Москве Названа возможная причина затопления теплохода в Черном море
Комментарии285
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с людьми на борту рухнул в океан22
Перекрывшая МКАД жена депутата сделала заявление238
Британия анонсировала антироссийский шаг ЕС437
Скандальный министр получала помощь из бюджета63
Ссора и стрельба: ЧП в кафе Москвы17
Видео
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:55
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Армия Украина
02:12
Министр обороны Украины подал в отставку
В мире Армия
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
00:45
Порошенко поведал о несбывшейся мечте
Украина В мире
03:31
Для предложившей «макарошки» чиновницы составили меню
Общество
03:16
Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю
Политика В мире
00:35
США применили отравляющее вещество в Сирии
Ближний Восток В мире
01:20
Джигарханяна срочно госпитализировали
Шоу-бизнес В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение